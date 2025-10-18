Junior assistent: Hemarbete
2025-10-18
Walving-Lundberg-Lundberg & Partners är en del av flera verksamheter inom juridisk rådgivning, skiljenämnd och media. Vi har funnits sedan 2003. Vi är fn ca 25 anställda.
Vi söker en assistent till vd, som ska hantera inkommande kunder på tel och mail, skriva div ansökningar, fakturera, samt vara öppen för att skapa artiklar till några av våra plattformar. Arbetet sker i nära kontakt med vd på tel/mail, -men sker i hemmet. Vi har endast möteskontor.
Du måste inte ha eftergymnasial utbildning, men du måste vara smart, strukturerad och ha en förmåga att få saker att hända. Din svenska behöver vara mycket bra, särskilt i skrift. Arabiska är meriterande men inte ett krav.
Provanställning. Ingångslön är 25-30 000 kr/mån. Det finns goda möjligheter till avancemang för rätt person.
Endast ansökan per mail. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: mattias@w-l.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robotic Law & Finance AB
