Junior Applikationsspecialist
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi söker nu en Junior Applikationsspecialist till ett uppdrag där du får möjlighet att arbeta med implementation och utrullning av en D365-lösning i en internationell verksamhet i Stockholm.
Du förväntas inte kunna allt från dag ett. Vi söker dig som har en god grund att stå på, är nyfiken, noggrann och vill utvecklas inom affärssystem och verksamhetsprocesser.
Om rollenDu kommer att arbeta nära ditt team och Implementation Manager för att stötta implementationen av en D365-lösning.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Stötta implementationen tillsammans med teamet
Hjälpa till med enklare konfiguration i D365-moduler enligt givna riktlinjer
Dokumentera marknadsspecifika inställningar och anpassningar
Ha dialog med verksamhetsanvändare, samla in behov och återkoppla till teamet
Stötta vid planering och genomförande av användartester
Hjälpa till med datarelaterade uppgifter såsom datainsamling, kontroller och validering
Bidra vid cutover- och go-live-aktiviteter
Medverka vid utbildning av nyckelanvändare
Bidra till kunskapsöverföring och dokumentation inom teamet
Vi söker dig somHar en akademisk utbildning inom exempelvis systemvetenskap, industriell ekonomi, ekonomi, logistik, IT/management eller liknande
Har 0–3 års erfarenhet inom affärssystem (ERP), CRM eller andra verksamhetsnära IT-system, alternativt inom ekonomi, logistik, inköp eller liknande processnära roller
Har ett intresse för affärsprocesser såsom inköp, logistik, ekonomi och orderflöden
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du ärEn lagspelare som trivs med att samarbeta och stötta andra
Nyfiken och initiativtagande
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och lyhörd
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Intresserad av att lära dig nya system, processer och arbetssätt
MeriterandeErfarenhet av Microsoft D365 eller andra ERP-system såsom SAP, IFS eller Oracle
Förståelse för processer inom Finance, Procure-to-Pay, Order-to-Cash eller Supply Chain
Erfarenhet av projektarbete eller agila arbetssätt
Erfarenhet av integrationer, dataexport/import eller liknande uppgifter
Vårt erbjudande till dig som anställd:
Tech Talents är konsult- och rekryteringsföretaget som sätter individen i fokus. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där vi tillsammans har roligt och utmanar traditionella tankesätt på konsultmarknaden. Vi samarbetar idag med några av teknikbranschens mest innovativa företag, vars visioner formar framtiden och driver samhällsutveckling. Hos Tech Talents är vi stolta över att bidra till innovationer som verkligen gör skillnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du inledningsvis blir anställd av Tech Talents och arbetar på ett längre uppdrag som konsult hos en av våra kunder. Vi erbjuder dig:
• Konkurrenskraftig månadslön och en trygg anställningsform
• Utbildningspaket
• Möjlighet till pensionsrådgivning
• Individanpassat ledarskap och närvarande konsultchef
Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689)
Gustavslundsvägen 137 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Tech Talents AB Kontakt
Consultant Manager / Tech Recruiter
Kiara Bergqvist kiara.bergqvist@techtalents.se +46701914556 Jobbnummer
9963772