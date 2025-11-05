Junior Applikationskonsult inom molnbaserade lösningar
2025-11-05
Är du nyexaminerad inom system- och applikationsdrift och nyfiken på hur teknik kan skapa verkligt värde för verksamheter? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
Vi söker dig som vill ta första steget i din karriär som Junior Applikationskonsult och utvecklas inom molnbaserade lösningar, integrationer och systemstöd. Du kommer att få arbeta med konfigurationer, behörighetsadministration och teknisk utveckling i nära samarbete med både kollegor och verksamheten.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som Junior Applikationskonsult kommer du att arbeta med bland annat:
Drift, utveckling och test av molnbaserade applikationer
Hantera integrationer, systemkonfigurationer och behörigheter
Stötta verksamheten i incident- och changehantering, i verktyg som Jira eller ServiceNow
Delta i projekt där du säkerställer att behov, krav och tekniska gränssnitt uppfyllsProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT/system/applikationsdrift
Kännedom om ITIL och erfarenhet av ärendehantering
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av LowCode-plattformar och script i till exempel SQL samt erfarenhet av finansiella system som Onestream, Nomentia eller Treasury-lösningar.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har ett genuint intresse för teknik och hur den kan användas för att förbättra verksamheten. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs med att samarbeta i team där ni tillsammans utvecklar och förbättrar plattformar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com
