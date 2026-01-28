Junior Android-utvecklare till Globalt Bolag i Växjö
2026-01-28
Vill du starta din karriär som Android-utvecklare och vara med och utveckla digitala gränssnitt som används i verkliga maskiner? Som junior Android-utvecklare hos vår kund får du arbeta med HMI och utveckla allt från touchskärmar och infotainment-system till belysning och andra digitala användargränssnitt. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Du blir en del av ett team som fokuserar på användarupplevelse och intuitiv design, där du får se resultatet av ditt arbete direkt på displayen. Teamet består av utvecklare, testare och kravställare, vilket gör att du får mycket feedback och möjlighet att lära dig snabbt. Vid demos och presentationer får du dessutom visa upp ditt arbete och se hur det används i praktiken.
ARBETSUPPGIFTER:Utveckla Android-applikationer för touchskärmar och digitala displaysystem
Arbeta nära både mjukvara och användargränssnitt för att skapa tydliga och intuitiva lösningar
Delta i hela utvecklingsprocessen - från krav och design till implementation och test
Få kontinuerlig feedback genom demos och samarbete med teamet
Växa i din roll med möjligheter att ta större ansvar och utvecklas vidare inom Android- och HMI-utveckling
VI SÖKER DIG SOM:Har avslutat eller kommer att avsluta en högskoleexamen inom IT, datateknik, mjukvaruteknik eller motsvarande innan augusti 2026
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Är nyfiken på användargränssnitt, användarupplevelse och hur människor interagerar med maskiner
Det är meriterande men inget krav om du:
Har ett intresse för Android-utveckling och gärna erfarenhet av hobbyprojekt eller sidoprojekt
För att trivas i rollen ser vi att du är utåtriktad, kommunikativ och engagerad. Du har lätt för att skapa relationer och ser samarbete som en självklar del av arbetet. Samtidigt är du strukturerad, ansvarsfull och tar initiativ när det behövs.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Augusti eller september
Placering: Växjö
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
