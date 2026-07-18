Junior Android-utvecklare för Taxi-app
Comstream AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-18
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Vill du bygga en app som används av hundratusentals människor varje månad? Hos vår kund får du arbeta nära verksamheten tillsammans med erfarna kollegor som vill se dig utvecklas – oavsett om du tog examen nyligen eller har ett par års erfarenhet.
Om vår kund
Vår kund är ett välkänt företag inom taxibranschen med en stark digital satsning. Mobilappen används av hundratusentals människor och är en central del av kundupplevelsen – från bokning till genomförd resa.
Utvecklingsteamet består av utvecklare, UX/UI-designers och testare som arbetar i en modern miljö med Kotlin och Jetpack Compose. Här värdesätts samarbete, kunskapsdelning och ett öppet klimat där alla bidrar med idéer.
Vad du kommer att göra
Du börjar med tydligt avgränsade uppgifter och får successivt mer ansvar i takt med att du lär känna kodbasen och teamet.
Du kommer bland annat att:
Bygga och vidareutveckla funktioner i företagets Android-app – från idé till release.
Utveckla i Kotlin och Jetpack Compose samt lära dig kodbasen genom kodgranskning, parprogrammering och AI-stöd.
Felsöka och lösa problem för att säkerställa en snabb och stabil användarupplevelse.
Delta i planering och design samt bidra med idéer kring hur produkten kan förbättras.
Samarbeta nära UX-designers, utvecklare och produktägare.
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som är nyfiken, vill utvecklas och tycker om att samarbeta. Du behöver inte vara helt nyutexaminerad – har du arbetat ett eller ett par år är det ett plus.
Vi tror att du:
Har grundläggande kunskaper i programmering, gärna i Kotlin.
Har en utbildning inom systemutveckling, datavetenskap eller motsvarande.
Är nyfiken och motiveras av att lära dig nya tekniker.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har ett intresse för användarupplevelse och vill bygga appar som människor uppskattar.
Meriterande
Erfarenhet av Jetpack Compose.
Erfarenhet av AI-verktyg i utveckling, exempelvis Claude eller liknande.
Egna projekt, open source-bidrag eller publicerade appar.
Erfarenhet av kodgranskning och agilt teamarbete.
Känner du igen dig i det mesta men inte allt? Sök ändå – vi värdesätter inställning och utvecklingspotential högt.
Vad vår kund erbjuder
Erfarna kollegor som gärna hjälper dig att utvecklas.
Kontor i centrala Stockholm.
Tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
En företagskultur med nära samarbete mellan teknik och verksamhet.
Ett team med högt i tak och stora möjligheter att utvecklas.
Vi tror på styrkan i att arbeta tillsammans från kontoret, samtidigt som vi erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.
Om du tycker att tjänsten låter intressant och uppfyller ovanstående kvalifikationer är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
(org.nr 556945-8911)
Luntmakargatan 64 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Jobbnummer
10005987