Junior analytisk kemist/Laboratorietekniker - Fysikalisk karakterisering
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2026-07-31
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Vill du arbeta nära forskning och utveckling av framtidens läkemedelsprodukter? Vi söker nu en analytisk kemist eller laboratorietekniker som vill bidra med sin kompetens inom fysikalisk karakterisering och vara en viktig del av vårt utvecklingsteam.
I rollen arbetar du med att analysera och förstå fysikaliska och kemiska egenskaper hos pulver, suspensioner och injicerbara formuleringar. Du kombinerar praktiskt laboratoriearbete med metodutveckling, datagranskning och samarbete med kollegor inom formulering, analys och projektledning.
Hos oss får du arbeta i en utvecklingsmiljö där dina analyser bidrar till viktiga beslut i prekliniska och tidiga kliniska projekt. Rollen passar dig som trivs i laboratoriet, uppskattar noggrant och strukturerat arbete och samtidigt vill vara med och utveckla metoder, arbetssätt och processer.
Exempel på arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Utföra fysikalisk och kemisk karakterisering av råvaror, mellanprodukter och färdiga formuleringar.
Arbeta med tekniker såsom laserdiffraktion, BET, Karl Fischer, elektronmikroskopi, viskositetsmätning, TGA och HPLC.
Delta i metodutveckling, metodvalidering och förbättringsarbete.
Planera, genomföra och dokumentera experiment samt sammanställa resultat i rapporter.
Granska data och säkerställa att analyser genomförs enligt gällande kvalitetskrav.
Bidra till stabilitetsstudier och tvärfunktionella utvecklingsprojekt.
Delta i den dagliga driften av laboratoriet, inklusive instrumentvård och underhåll.
Vi söker dig som
gillar att kombinera noggrannhet och struktur med nyfikenhet och problemlösning. Du trivs med laborativt arbete och har ett naturligt fokus på kvalitet i allt du gör. Samtidigt tycker du om att samarbeta med andra, dela kunskap och bidra till att utveckla både metoder och arbetssätt. Oavsett om det handlar om rutinmässiga analyser eller nya utmaningar drivs du av att leverera tillförlitliga resultat som bidrar till att föra projekten framåt.
För rollen ser vi också att du:
Har en akademisk utbildning inom analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, farmaceutisk vetenskap eller motsvarande.
Har erfarenhet av laborativt analytiskt arbete.
Har mycket goda kunskaper i engelska och kan kommunicera väl i både tal och skrift.
Har goda kunskaper i svenska.
Det är även meriterande om du har
Erfarenhet av fysikalisk karakterisering.
Vana att arbeta enligt etablerade analysmetoder och instruktioner.
Erfarenhet från GMP-reglerad verksamhet eller andra kvalitetssystem.
Praktisk erfarenhet av flera av de analystekniker som används i rollen.
Om Nanexa
Nanexa är ett innovativt läkemedelsbolag med bas i Uppsala som utvecklar framtidens depåläkemedel. Genom vår unika PharmaShell®-teknologi kombinerar vi avancerad materialvetenskap med läkemedelsutveckling för att skapa nya behandlingsmöjligheter inom flera terapiområden. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vetenskaplig nyfikenhet, kvalitet och samarbete driver utvecklingen framåt.
Vår kultur
På Nanexa bygger vi vår kultur på tre värderingar – att vara stöttande, målinriktade och kreativa. För oss innebär det att vi hjälper varandra att lyckas, arbetar fokuserat mot gemensamma mål och vågar tänka nytt för att hitta lösningar på komplexa utmaningar. Vi kombinerar vetenskaplig noggrannhet med nyfikenhet och entreprenörsanda, och tror att de bästa resultaten skapas när människor samarbetar, delar kunskap och utvecklas tillsammans.
Ansökan
Låter detta som en roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan på rekrytering@nanexa.se
senast den 30/8. Märk din ansökan med Fysikalisk.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Joel Hellrup, Head of Pharmaceutical R&D, på +46 (0) 70 972 27 45 eller joel.hellrup@nanexa.se
.
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Therese Näs, HR, på Therese.nas@Nanexa.se
Läs gärna mer om Nanexa på vår hemsida www.nanexa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: rekrytering@nanexa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysikalisk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nanexa AB
(org.nr 556833-0285)
Virdings Allé 2 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Jobbnummer
10016584