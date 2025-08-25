Junior analytiker med inriktning på Sydasien
2025-08-25
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du intresserad av säkerhetspolitik och militära frågor i Sydasien och hur detta påverkar omvärlden, inklusive Sverige? Har du erfarenhet inom området försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som junior analytiker med Sydasiensinriktning vid enheten för Euroasiatisk säkerhetspolitik inom avdelningen för Försvarsanalys bedriver du tillämpad forskning, analys och studier på olika uppdragsgivares beställning. Det geografiska studieområdet är främst Sydasien men du förväntas även kunna jobba med andra delar av Asien. Enhetens största uppdragsgivare är Försvarsdepartementet och Försvarsmakten, men vi arbetar även på uppdrag av Utrikesdepartementet och andra aktörer huvudsakligen inom det svenska totalförsvarets ram. Du ansvarar för att formulera studieupplägg, genomföra datainsamling (inklusive intervjuer) samt sammanställa skriftlig och muntlig rapportering av studien i ett format som passar uppdragsgivaren. Föreläsningar och andra kunskapsspridande uppgifter kan också förekomma. Tjänsten omfattar tjänsteresor och konferensdeltagande, både internationellt och nationellt.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Euroasiatisk säkerhetspolitik som tillhör avdelningen Försvarsanalys . Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html
.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du:
har minst magisterexamen inom relevant samhällsvetenskapligt område exempelvis statsvetenskap, freds och konfliktstudier, eller krigsvetenskap.
har praktisk erfarenhet från regionen genom exempelvis studier eller arbete, och har goda kunskaper om regionens säkerhetspolitik.
kan tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra, arbetar bra med komplexa frågor och kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
forskarutbildning inom för tjänsten relevant område och att du har ett forskarnätverk relaterat till Sydasien.
arbetslivserfarenhet inom området försvar och säkerhet.
språkkunskaper i sydasiatiska språk.
kunskaper om militära frågor.
kunskap om och erfarenhet från andra delar av Asien såsom Östasien och Sydöstasien.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 21 september.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta . Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
