Junior AI testledare till Trafikverket!
2025-09-05
Vill du bidra till att effektivisera Trafikverkets arbete med krav och regelverk? Nu söker vi en junior testare som kommer agera länken mellan verksamheten och utvecklingen av ett AI-verktyg.
OM TJÄNSTEN
Trafikverket förvaltar ett omfattande regelverk med över 60 000 krav som styr hur landets infrastruktur byggs och utvecklas. I ett nytt AI-projekt utvecklas en "Kravassistenten" - ett verktyg som ska hjälpa verksamheten att analysera och strukturera upp kraven och riktlinjerna i regelverket. Din roll blir att testa verktyget, dokumentera resultat, ge feedback och säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Du arbetar nära både verksamheten och IT-avdelningen och blir en viktig brygga mellan teknik och användare.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter, en kultur som uppmuntrar innovation och samarbete, samt konkurrenskraftiga förmåner.
• En dedikerad konsultchef som följer och stöttar dig under ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram testplaner och testfall för AI-verktyget
• Genomföra tester tillsammans med verksamheten och dokumentera resultat
• Rapportera progress och återkoppla till IT-leverantören
• Ta fram instruktioner och handledningar för verksamheten
• Ta fram utbildningsmaterial och hålla utbildningar för verksamhetsmedlemmar
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller digitalisering
• Grundläggande IT-kunskaper och vana vid digitala system
• Förmåga att analysera, strukturera och dokumentera feedback
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Ett stort intresse för AI
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetserfarenhet vi bedömer relevant för rollen
• Att bifoga ett personligt brev där du motiverar ditt personliga intresse för rollen och företaget i fråga är starkt meriterande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Utåtriktad
• Strukturerad
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
