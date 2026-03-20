Junior affärsutvecklare med fokus på digitalisering!
Framtiden i Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-03-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva digital utveckling i en dynamisk koncern? Vi söker nu en engagerad och driven affärsutvecklare till vår kund som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att implementera digitala lösningar.
Om rollen
I rollen blir du en del av ett team på 3-4 personer där ni tillsammans arbetar med affärsutveckling kopplat till digitalisering. Du kommer att samarbeta tätt med olika bolag och avdelningar inom koncernen för att implementera systemtekniska lösningar som effektiviserar verksamheten. Du utgår från kontoret i Göteborg och har en viktig roll i att driva förändring och utveckling. Arbetet innefattar bland annat att:
• Implementera och utveckla digitala lösningar, bland annat kopplade till ekonomiska flöden
• Stötta och onboarda bolag inom koncernen i nya digitala arbetssätt
• Ha löpande kontakt och hålla möten med olika bolag inom koncernen
• Arbeta med systemadministration
• Ta fram och analysera rapporter
Vi söker dig som har ett starkt intresse för affärsutveckling, digitalisering och implementering. Du motiveras av att hitta effektiva lösningar som skapar värde i verksamheten.
Vi ser att du innehar:
• Högskoleingenjör, med fördel inom industriell ekonomi eller liknande
• Ett intresse för digitalisering och hur det kan effektivisera processer
• Är driven, initiativtagande och trivs i ett högt tempo
• Har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team
Meriterande:
• B-körkort
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget
Start: Omgående eller enligt ÖKOrt: Göteborg
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar löpande urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Vänligen ansök enligt anvisning, vi undanber ansökningar per mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52277_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Framtiden AB
Jesper Eriksson jesper.e@framtiden.com
9811431