Junior administratör till transportbolag i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du noggrann och har ett skarpt öga för detaljer? Får du ofta beröm för din samarbetsförmåga, men trivs också med att arbeta självständigt? Vi söker dig som tycker om administrativt arbete och vill bli en del av ett stort välkänt transport- och logistikföretag.
Det här är ett konsultuppdrag på nio månader med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Företaget arbetar med att leverera logistiktjänster till kunder inom bland annat fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. De söker nu dig som vill bidra till effektiva logistiska flöden och nöjda kunder. Som transportadministratör blir du en del av ett team som präglas av nära samarbete och god gemenskap.Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior administratör inom transport jobbar du med dokumenthantering kopplat till ankommande/utgående styckegods vid försändelser från Europa. Detta innebär exempelvis hantering av tulldokument, traileraviseringar, administration för lastning av importsändningar samt kontakt med partners för att säkerställa leveransprocessen. Som administratör har du en kommunikativ roll där du dagligen har kontakt med interna och externa intressenter, däribland europeiska syskonbolag och företagets egna kundserviceavdelning. Du verkar i en internationell miljö och använder engelska dagligen. Här blir du en del av ett team med god sammanhållning och du erbjuds en gedigen introduktion.
Administration och dokumenthantering kopplat till ankommande/utgående styckegods vid försändelser
Administration för lastning av importsändningar samt kontakt med partners för att säkerställa leveransprocessen
Du blir en del av ett team som präglas av nära samarbete och god gemenskap
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av administrativt arbete
God dator- och systemvana
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vi tror att du som söker är en person med sinne för struktur och detaljer som trivs i nära samarbet med andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete utefter de ärenden som uppkommer. Att leverera lösningar till andra ser du som motiverande och du trivs i en dynamisk roll som innebär förändrade direktiv.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in för de kandidater som går vidare i processen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
