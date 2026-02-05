Junior Administratör till stort bolag i Solna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Solna
2026-02-05
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad Administratör till ett uppdrag inom en större organisation inom samhällsviktig infrastruktur.
Du blir en del av ett team som arbetar med administrativa processer kopplade till markavtal och samordning mellan interna och externa parter. Som Administrator arbetar du i en avdelning/grupp med ansvar för administrativa uppgifter och koordinering av kontakter med både interna och externa aktörer. Rollen kräver god kommunikativ förmåga, noggrannhet och självständighet.
I rollen ingår bland annat att:
Hantera avtal med markägare (skicka ut, följa upp och ta emot avtal)
Administrera ersättningar till markägare (kompensation för intrång)
Registrera ärenden hos Lantmäteriet samt arkivera i system och projekt
Ansvara för kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra berörda parter
Samarbeta med interna och externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelning och andra relevanta projektmedlemmar
Föra mötesanteckningar och dokumentation
Bidra till uppdatering och utveckling av rutiner samt förbättring av processer inom uppdraget
Ort: Solna
Start: 2026-02-03 till 2026-09-30
Omfattning: Heltid
Anställning: Konsult via StudentConsult
DETTA SÖKER VI
Eftergymnasial utbildning eller yrkesutbildning inom relevant område
1-3 års erfarenhet av liknande administrativa uppdrag
Förmåga att arbeta självständigt inom eget ansvarsområde
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift (svenska)
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs med att ha telefonkontakt med externa parter
God systemvana (MS Office, SharePoint och andra administrativa system)
Grundläggande förståelse för GDPR
Vi ser att du är:
Självständig och initiativtagande
Nyfiken och lösningsorientad
Strukturerad med god känsla för detaljer
Samarbetsvillig och kommunikativ
Meriterande
Erfarenhet av arbete med markavtal, fastighetsfrågor eller myndighetskontakter
Erfarenhet av processutveckling eller förbättringsarbete
Erfarenhet av samordning eller ansvar för eget arbetsområde Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
169 56 SOLNA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
info@studentconsulting.com
9726352