Junior Administratör till myndighet | Manpower | Stockholm

Junior Administratör till myndighet
2025-12-17
Är du en noggrann och strukturerad person som trivs med administrativa arbetsuppgifter? Vi på Manpower söker en Junior Administratör för ett spännande konsultuppdrag hos en myndighet i Stockholm. Vill du utveckla din karriär inom administration och bidra till en viktig samhällsfunktion? Då är detta uppdraget för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Januari 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag t.o.m. 17 april 2026, med möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Om jobbet som Junior Administratör
Som Junior Administratör kommer du att stötta klagomålsenheterna med administrativa uppgifter kopplat till ökad ärendehantering. Rollen är viktig för att avlasta verksamheten och säkerställa att handläggningen fungerar smidigt. Du arbetar utifrån fastlagda rutiner och bidrar med operativt stöd i det dagliga arbetet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Sköta administrativa uppgifter kopplat till ärendehantering
* Arbeta utifrån fastlagda rutiner och processer
* Ge operativt stöd till verksamheten
* Hantera återkommande administrativa arbetsuppgifter
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och trivs med att arbeta strukturerat och noggrant. Du är serviceinriktad, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i Office-paketet och kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
* Minst ett års arbetslivserfarenhet av liknande administrativt arbete
* Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
* Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser gärna att du laddar upp ditt CV i wordformat om möjligt - tack!
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
