Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Mölndal2021-04-09Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-09Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar till 31/8 . Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget.Bravura söker för en kunds räkning medarbetare inom administration. Vårt kundföretag verkar i en teknisk bransch och är en aktör i framkant inom sitt område. Bravura är ett tillväxtföretag och har sedan starten 2008 vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering och bemanning. Idag är vi ett av de snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige och vi har utsetts till Gasellföretag sex år i rad. Vi arbetar för att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Oavsett om du är på väg att byta bransch, ta nästa steg i karriären eller vill komma in på arbetsmarknaden så är vi här för dig. Vi matchar dagligen kandidater med framtida arbetsgivare och letar ständigt efter nya talanger.Som administratör ansvarar du för att gå igenom kundbeställningar i systemet för att skapa en försäljningsorder mot kund samt en inköpsorder hos leverantörerna. Arbetar sker i affärssystemet Visma Business. I takt med att du växer in i rollen kommer du att ta emot inkommande samtal från företagskunder gällande deras beställningar som du sedan registrerar i systemet. Du arbetar tillsammans med kollegor inom administratio, ekonomi och avtal, där ditt ansvar är att säkerställa en effektiv och korrekt process.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare erfarenhet av administration och/eller orderhandläggningGod dator och systemvana, meriterande med kunskap i Visma BusinessMycket goda kunskaper i svenskaVi tror att du som som söker tjänsten har ett stort intresse för att hjälpa andra människor och får energi av att hjälpa och stödja andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv sitt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du ber om hjälp när det behövs, samtidigt som du har förmågan att ta egna beslut för att komma vidare i arbetet. För att trivas i rollen ser vi att du motiveras av att driva ditt eget arbete framåt och att du är en person som trivs med högt arbetstempo.Övrig information:Start: OmgåendePlats: MölndalLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord:Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5680540