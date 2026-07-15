Junior administratör och kundsupport till bilbranschen, B2B
Vkdb Sverige AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-07-15
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AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Genom våra varumärken ViKöperDinBil, AUTO1.com och Autohero erbjuder vi innovativa lösningar för både privat- och företagskunder. Vi finns på över 30 marknader i Europa och hade en omsättning på över 8,2, miljarder euro under 2025.
I rollen som Junior Operations Manager får du en nyckelroll i vårt team! Din vardag präglas av samarbete, koordination och administration kopplat till våra B2B-kunder inom affärsområdet Remarketing. Ditt syfte: Säkerställa smidiga processer och hjälpa både kunder och säljteamet och våra Key Account Managers att lyckas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dina främsta arbetsuppgifter kretsar kring hantering och administrering av B2B-affärer med kunder inom affärsområdet Remarketing
Du kommer att arbeta i en koordinerande och administrativ roll med dator och telefon som arbetsredskap
Du kommer att arbeta i våra egenutvecklade system, Google Workspace och Excel för exempelvis rapportering av sålda bilar och orderhantering
Du ansvarar för att hantera kontrakt, administrera och förbereda inför och efter en auktion, koordinera upphämtningar samt agera stöttepelare till våra säljare och testare för att säkerställa att processen blir så smidig och effektiv som möjligt för våra kunder
Vi söker dig som:
Har en avslutad gymnasieexamen
Har erfarenhet av administrativt arbete
Goda kunskaper i Excel och Google Sheet och en fallenhet att snabbt sätta sig in i nya digitala verktyg
Du har god struktur och en förmåga
Du är kommunikativ, noggrann och trivs i en föränderlig miljö och har mycket lätt för att samarbeta med andra
Förutom utmärkta kunskaper i svenska kommunicerar du även effektivt på engelska i tal såväl som skrift
Vi ser det även som meriterande om du har tidigare erfarenhet av bilbranschen
Vad vi erbjuder dig
En ansvarsfull och självständig roll där du får möjlighet att både påverka och utveckla våra processer
En internationell arbetsmiljö med intressanta projekt på både nationell och global nivå
Goda möjligheter att sätta din egen prägel på arbetet och bidra till att förbättra verksamheten
Chansen att växa i ett snabbt expanderande techbolag där ditt arbete gör verklig skillnad för vår fortsatta framgång
En heltidsanställning, 40 timmar per vecka, under kontorstid måndag till fredag
Attraktiva förmåner, såsom friskvårdsbidrag och förskottssemester
En öppen, positiv och motiverande arbetskultur
Fint kontor i Alvik, Stockholm, med möjligheter till hybridarbete
Är du redo för din nästa utmaning? Ansök nu genom att skicka CV via ansökningsknappen. Har du frågor? Maila gärna rekrytering@auto1.com
(ansökningar behandlas inte via mejl). Urval sker löpande.
Du kan också ansöka via WhatsApp HÄR
På AUTO1 Group värdesätter vi mångfald och välkomnar alla sökande oavsett kön, bakgrund, religion, ålder, sexuell identitet eller funktionsvariation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vkdb Sverige AB
(org.nr 556985-0059)
Gustavslundsvägen 131 (visa karta
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167 51 BROMMA Arbetsplats
Auto1 Group Jobbnummer
10003876