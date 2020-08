Junior Account Manager Till Villafiber-Uppdrag - Key Solutions AB - Säljarjobb i Trollhättan

Key Solutions AB / Säljarjobb / Trollhättan2020-08-23Dags att påbörja en karriär inom försäljning? Vi öppnar upp för nya talanger!2020-08-23Ett av Sveriges största konsultföretagJobbat med storkunder såsom HBO, Netflix, Tele2 m.flBland Sveriges Bästa Arbetsplatser (Great Place to Work)Vad särskiljer oss?Månadslön på 30.000:- inom 6 månaderBland Sveriges bästa kontor (kika vår Instagram)Fokus på personutvecklingOförglömliga galor och eventsVad är arbetsuppgifterna?Kundmöten och fältförsäljningGöra behovsanalyserUtveckla kundplanerMedverka vid mässor och kundaktiviteterÄr du rätt för oss?Vill påbörja en karriär där du kan växaÄr mån om personlig utvecklingHar god social kompetensTävlingsinriktadVi lär dig allt du behöver kunna - och du får en egen coach vars mål är att se dig utvecklas och bli ännu bättre!Låter det kul?Ansök via vår webbplats eller skicka ett kort mail till jobb@keysolutions.se Inget formellt CV behövs - berätta istället om dig själv.OBS: Spana in vår Instagram!Vi arbetar i en ung miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består av intelligenta och drivna människor som sprider positiv energi omkring sig. Vi arbetar hårt samtidigt som vi har mycket roligt på jobbet!Varaktighet, arbetstidHeltid Heltid Fast lön + rörlig lön. Garantilön, provision samt generös bonus och många större säljtävlingar med resor till bland annat Barcelona, Miami, New York och Los Angeles!Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-30Key Solutions AB5329938