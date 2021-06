Junior Account Manager till KlaraConsulting - Klara10 Interim AB - Säljarjobb i Stockholm

Klara10 Interim AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30KlaraConsulting är framtiden för oss och snart även för dig! Som modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster är vår position på marknaden unik. Bolaget KlaraConsulting utgör en stor satsning framåt och är en koncern bestående av bolagen KlaraPapper, MPC Consulting, JL Ekonomi, Ekonomiporten, IT-byrån Spree och marknadsföringsbyårn Nitea. Dessa bolag har sedan april 2021 gått samman och bildar urstarka KlaraConsulting, välkommen till oss!KlaraConsulting erbjuder tjänster inom främst redovisning och lön men även inom IT, marknadsföring och såklart rekrytering, bemanning och interimsuppdrag. Sedan september 2020 har Affärsområde Rekrytering etablerat sig som en stark och stabil partner med att hjälpa organisationer att rekrytera och bemanna med ekonomer, controllers, ekonomichefer, lönespecialister och systemspecialister. Till Affärsområdet Rekrytering söker vi nu en Junior Account Manager som ska säkerställa att affären växer genom förtroendeingivande kundbearbetning, stark doer-attityd och god förmåga till samarbete och relationsskapande.Du kommer primärt sälja rekryterings- och interimslösningar men även ha hela KlaraConsultings erbjudande i åtanke och få in affärer inom redovisning och lön också.Här präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Du kommer bli en del av ett litet team som växer och du får en nyckelroll. Vi sitter centralt, har goda förmåner och gör trevliga saker tillsammans. Att komma in i förändringens tid där positiva saker händer och få axla en nyckelroll som säljare, det vill du inte missa!Som Junior Account Manager kommer du att få ta stort eget ansvar för kundbearbetning, nykundsförsäljning och långsiktigt relationsskapande. Ditt primära ansvar är att få in nya kunder och förvalta samt utveckla befintliga kundrelationer. På KlaraConsulting tillämpar vi ett förtroendeskapande sälj där fokus är att identifiera behov och skapa lösningar av stort värde för kunden - pushigt och klängigt sälj är inte vår melodi. Du samarbetar nära din rekryteringskollega och affärsområdeschefen. Du kommer vara den första säljaren på plats och få mycket frihet under ansvar och chans att styra din egen framgång, sky is the limit!Du kommer till exempel att:Få in nya kunder genom nykundsbearbetning så som ringa, maila, kontaktnät, Linkedin etcBoka möten, presentera vårt erbjudande, ta in affären alternativt bearbeta kunden långsiktigtSkapa och underhålla goda relationer med befintliga kunder, sträva efter merförsäljning och ett fördjupat samarbeteHantera viss avtalsadministrationVara en stark ambassadör för bolaget och vara ett förtroendeingivande och professionellt ansikte utåtFörädla och förbättra säljprocessenBakgrund:Vi söker dig som:Har cirka 1 års erfarenhet från en säljroll där du kontaktat kunder (B2B eller B2C)Har ett inre driv och gillar att sporra dig själv till prestationÄr en utåtriktad och relationsbyggande personTalar och skriver svenska flytande och engelska på en mycket god nivåDet är meriterande om du:Har ett intresse för och kunskap inom redovisningSom person är du:Orädd, relationsskapande, resultatinriktad och ordningsam.Praktisk information:Start: Hösten 2021Omfattning: HeltidLön: Fast och rörlig enligt överenskommelsePlacering: StockholmKontaktuppgifter: Vid frågor kontakta ulf.appelgren@klarapapper.se Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan komma att tas ned när vi har ett tillfredsställande urval.KlaraConsulting är framtidens helhetspartner inom ekonomi. Här jobbar 160 personer varje dag med att erbjuda marknadens bästa lösningar för bland annat redovisning, lön och rekrytering. Koncernen är nybildad och under såväl uppbyggnad som tillväxt. Här är ingen dag den andra lik och sky is the limit! Häng med på resan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare med provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Klara10 Interim AB5838216