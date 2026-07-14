Junior Account Manager till Cloudgruppen Malmö
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2026-07-14
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Junior Account Manager B2B – Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen Malmö
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med stark tillväxt och tydliga ambitioner framåt. Nu söker vi en Junior Account Manager B2B till vårt kontor i Malmö – en första säljroll för dig som är i början av din karriär, kanske precis klar med gymnasiet, och vill lära dig försäljning på riktigt från grunden.
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:
Tydliga mål och väletablerade arbetssätt
Korta beslutsvägar och nära ledarskap
En kultur där prestation uppmärksammas och belönas
På vårt kontor i Malmö arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och arbetar mot ett gemensamt mål: att skapa riktigt bra affärer med långsiktigt värde.
Om rollen
Som Junior Account Manager B2B – Telekom & Företagstjänster ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill modernisera sin telefoni, växel och kommunikation. Det här är en renodlad juniorroll – du förväntas inte kunna sälja från dag ett, utan lär dig hela hantverket under upplärningen.
Du får en gedigen upplärning från grunden och lär dig driva affären från första kontakt till avslut och uppföljning, med stöd av tydliga processer, CRM-system och kollegor med lång erfarenhet inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Prospektera och utveckla nya företagskunder inom B2B
Genomföra behovsanalyser inom telefoni, växel och kommunikationslösningar
Presentera och paketera lösningar som skapar affärsnytta för kunden
Ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp
Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla en egen kundportfölj
Samarbeta med interna team för att säkerställa en stark helhetsleverans
Vem vi söker
Det här är en instegsroll, och vi söker dig som är helt ny inom försäljning. Vi kräver ingen tidigare erfarenhet – kanske har du precis tagit studenten, provat på ett par extrajobb, eller vill helt enkelt byta bana och testa något nytt. Det viktigaste för oss är att du är social, orädd i samtal och har en vilja att lära dig och utvecklas snabbt.
Vi tror att du:
Har lätt för att prata med människor och skapa kontakt
Är nyfiken, orädd och gillar utmaningar
Vill lära dig försäljning från grunden och växa i din yrkesroll
Är målmedveten och tävlingsinriktad
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av kundkontakt, service eller extrajobb med mycket människokontakt
Det här erbjuder vi dig
Attraktiv provisionsmodell utan tak
Gedigen onboarding och utbildning inom telekom, produkter och säljmetodik – helt från grunden
Löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor
En tydlig karriärväg inom försäljning
Goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen
Säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter
Etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd genom hela säljprocessen
Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Malmö
Placeringsort
MalmöPubliceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
Rekrytering sker löpande.
Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om dig själv och varför du vill ta ditt första kliv inom B2B-försäljning som Junior Account Manager hos Cloudgruppen i Malmö.
Videopresentation
Som en del av din ansökan ber vi dig spela in en kort video (max 1–2 minuter) där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av rollen.
Frågor?Linnea.malm@cloudgruppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063593-2100378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudgruppen Sverige AB
(org.nr 556583-9627), https://jobb.cloudgruppen.se
Carlsgatan 12A (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Cloudgruppen Jobbnummer
10002654