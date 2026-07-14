Junior Account Manager till Cloudgruppen Malmö

Cloudgruppen Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2026-07-14


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Junior Account Manager B2B – Telekom & Företagstjänster på Cloudgruppen Malmö
Cloudgruppen är en etablerad aktör inom IT- och kommunikationslösningar för företag i Sverige, med stark tillväxt och tydliga ambitioner framåt. Nu söker vi en Junior Account Manager B2B till vårt kontor i Malmö – en första säljroll för dig som är i början av din karriär, kanske precis klar med gymnasiet, och vill lära dig försäljning på riktigt från grunden.
Varför Cloudgruppen?
Hos Cloudgruppen blir du en del av en säljorganisation med:

Tydliga mål och väletablerade arbetssätt

Korta beslutsvägar och nära ledarskap

En kultur där prestation uppmärksammas och belönas

På vårt kontor i Malmö arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning, support och leverans. Här delar vi kunskap, stöttar varandra i affärer och arbetar mot ett gemensamt mål: att skapa riktigt bra affärer med långsiktigt värde.
Om rollen
Som Junior Account Manager B2B – Telekom & Företagstjänster ansvarar du för att utveckla och förvalta företagskunder som vill modernisera sin telefoni, växel och kommunikation. Det här är en renodlad juniorroll – du förväntas inte kunna sälja från dag ett, utan lär dig hela hantverket under upplärningen.
Du får en gedigen upplärning från grunden och lär dig driva affären från första kontakt till avslut och uppföljning, med stöd av tydliga processer, CRM-system och kollegor med lång erfarenhet inom området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:

Prospektera och utveckla nya företagskunder inom B2B

Genomföra behovsanalyser inom telefoni, växel och kommunikationslösningar

Presentera och paketera lösningar som skapar affärsnytta för kunden

Ta fram offerter, driva affärer till avslut och följa upp

Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla en egen kundportfölj

Samarbeta med interna team för att säkerställa en stark helhetsleverans

Vem vi söker
Det här är en instegsroll, och vi söker dig som är helt ny inom försäljning. Vi kräver ingen tidigare erfarenhet – kanske har du precis tagit studenten, provat på ett par extrajobb, eller vill helt enkelt byta bana och testa något nytt. Det viktigaste för oss är att du är social, orädd i samtal och har en vilja att lära dig och utvecklas snabbt.
Vi tror att du:

Har lätt för att prata med människor och skapa kontakt

Är nyfiken, orädd och gillar utmaningar

Vill lära dig försäljning från grunden och växa i din yrkesroll

Är målmedveten och tävlingsinriktad

Talar och skriver flytande svenska

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av kundkontakt, service eller extrajobb med mycket människokontakt

Det här erbjuder vi dig
Attraktiv provisionsmodell utan tak

Gedigen onboarding och utbildning inom telekom, produkter och säljmetodik – helt från grunden

Löpande coaching och stöd från erfarna chefer och kollegor

En tydlig karriärväg inom försäljning

Goda utvecklingsmöjligheter inom Cloudgruppen

Säljtävlingar, kickoffs och sociala aktiviteter

Etablerade arbetssätt, färdiga verktyg och stöd genom hela säljprocessen

Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Malmö

Placeringsort
Malmö

Publiceringsdatum
2026-07-14

Så ansöker du
Rekrytering sker löpande.
Skicka in ditt CV och en kort motivering via Teamtailor där du berättar om dig själv och varför du vill ta ditt första kliv inom B2B-försäljning som Junior Account Manager hos Cloudgruppen i Malmö.
Videopresentation
Som en del av din ansökan ber vi dig spela in en kort video (max 1–2 minuter) där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av rollen.
Frågor?
Linnea.malm@cloudgruppen.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063593-2100378".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cloudgruppen Sverige AB (org.nr 556583-9627), https://jobb.cloudgruppen.se
Carlsgatan 12A (visa karta)
211 20  MALMÖ

Arbetsplats
Cloudgruppen

Jobbnummer
10002654

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