Junior Account Manager/ Säljare. Tjänsten utgår ifrån St Julians - Healthforest AB - Säljarjobb i Stockholm

Healthforest AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-072021-07-07Vi söker en driven och självgående säljare inom finansbranschen, du kommer att jobba på kontoret i St Julians, Malta där du får en grundlig utbildning och alla verktyg för att nå din fulla potential som säljare!Som säljare kommer du att kontakta svenska kunder som visat intresse för att handla med värdepapper såsom aktier, fonder och kryptovaluta. Du kommer att introducera dem till företagets plattform och hjälpa dem att komma igång eller utveckla sin trading online. Är du intresserad av en ny utmaning och arbeta med B2C försäljning in-house? Kul! Då ser vi fram emot din ansökan - urval sker löpande. Du skall vara beredd på att kunna åka och starta inom ett par veckor efter intresseanmälan.Du erbjudsEn viktig roll inom företagets avdelning för retention eller conversion av befintliga kunder eller de som visat intresse för att bli kunder.En arbetsplats med högt i tak och innovativt tänkande. 70 svenska kolleger samt ca 300 kolleger från Spanien och Italien.Du erbjuds du stora möjligheter att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.Fast grundlön på 1500 euro/ månad samt generös provision utan tak snittlön ca 4000-5000euro/månad.Lunch kuponger21 Betalda semesterdagar per årSjukvårdsförsäkringÅterbetald flygbiljett för resan nedGratis boende i Företagsbostaden direkt när du kommer ner i 1 månadI rollen kommer du att ansvara för att driva försäljning inom fokusområderna. Du kommer bl.a. att:Prospektera och kontakta befintliga kunder för att diskutera möjligheter och hur nyheter kan påverka börsen.Arbeta i CRM-system, hjälpa kunder med den digitala plattformen och kommunicera detta både mailledes och via telefon till företagets kunder.Genom god service och tips och upplysning ökar din försäljing och därmed din provision och bonus. Genomsnittslönen ligger idag på ca 4000-5000 euro/månadVi söker dig somHar något års arbetserfarenhet från arbete med kundbemötande, exempelvis från kundtjänst, försäljning via telefon, B2B-försäljning eller finance. Du skall kunna vara beredd på att flytta till Malta inom 2-3 veckor ifrån intervju tillfället ungefär.Du är van att arbeta i och nära affärssystem. Talar och skriver obehindrat i både svenska och engelska, då det används i det dagliga arbetet. Gillar att jobba resultatinriktad och är inte rädd för att "lyfta lur"!Övrig informationTjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Sorteco och du anställs direkt hos arbetsgivaren Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.Du kan läsa mer om hur det är att leva, jobba och bo på Malta som Svensk här: " Jobba och Bo på Malta "Information om företagetArbetsgivaren är ett väletablerat finansbolag med idag ett 400 tal anställda på plats i St Julians, Malta. Det företaget ercjuder sin kunder är en plattform för investeringar i guld, olja, valuta, krypto och börsindex. De är en ägarledd koncern med starka värderingar som personlighet, ärlighet, innovationsförmåga och enkelhet. Koncernen omsätter idag ca 1 miljarder kr och har starka tillväxtmål.Det tar ca 30 sekunder att ansöka.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-14Healthforest AB5852987