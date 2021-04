Junior Account Manager B2B Säljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-13Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Junior Account Manager B2B SäljareOm digDet här är en chans för dig som vill jobba på ett stabilt och lönsamt bolag och göra karriär inom försäljning. Har du rätt attityd, engagemang och inställning kommer vi göra vårt bästa för att satsa på dig. Vi tycker att det är viktigt att ha kul på jobbet, är du en härlig person med lätt till skratt kommer du passa in i vårt team. Vi är ett bra bolag som tror på hållbarhet gällande personal. Vi erbjuder bra förmåner och lönevillkor för våra anställda.Är det här du?Du är resultatdriven och tycker att det är kul att jobba mot mål.Du söker utveckling inom försäljning i ett bolag där du kan växa.Eftergymnasial utbildning är meriterande men ej krav.Körkort B är krav.2021-04-13Som säljare ansvarar du för att skapa nya relationer med företagskunder (B2B) genom att presentera våra produkter och tjänster. Du får möjligheten att arbeta med frihet under ansvar och planerar ditt eget arbete samtidigt som du jobbar mot tuffa målsättningar. En vanlig dag på jobbet bokar du nya kundmöten, förbereder dig inför säljmöten med inköpare och ledningsgrupper och kontaktar befintliga kunder. Hos oss får du möjligheten att vara med på vår spännande tillväxtresa och vi kommer att ge dig rätt utbildning och verktyg som krävs för att du ska lyckas.Du kommer till ett team med lång erfarenhet inom marknadsföring och sälj där de gemensamma målen är lika viktiga som de personliga. Vi erbjuder stor frihet att påverka arbetsdagen samtidigt som vi förväntar oss hög leverans. Vi har högt i tak och älskar att ha kul på jobbet.Gymnasial utbildningSpråkSvenskaArbetslivserfarenhet2-3 års erbetslivserfarenhet krävsMediasäljare, 1-2 års erfarenhetTelefonförsäljare, 1-2 års erfarenhetAnställningsformVanlig anställning , tillsvidare , heltidFast och rörlig lönÄr du den vi letar efter? Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-27Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5686680