Junior Account Manager
Vkdb Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-12-11
Har du ett intresse för bilar och vill bygga långsiktiga B2B-relationer med kunder på Europas ledande digitala bilplattform? Då är rollen som Account Manager hos AUTO1 perfekt för dig!
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Tack vare vår affär erbjuder våra varumärken - viköperdinbil.se, AUTO1.com och Autohero - smidiga och förstklassiga upplevelser för både privatpersoner och återförsäljare. Med över 6 000 anställda på 30+ marknader hade vi en omsättning på över 6,3 miljarder euro under 2024. Den här rollen tillhör organisationen AUTO1.com.
I rollen som Account Manager blir du ansvarig för en egen B2B-kundportfölj, där du bygger och förvaltar långsiktiga relationer med fokus på försäljning av faktiska bilar. Du arbetar självständigt men ingår i ett stort och engagerat team på 23 personer där teamdrivet och gemenskapen är centrala delar av vardagen. Telefonen är ditt främsta verktyg, men fysiska kundbesök kan förekomma - varje kontakt är en möjlighet att skapa värde för kunden och företaget.
Du kommer:
Ansvara för och utveckla din kundportfölj med långsiktiga affärer.
Skapa starka, hållbara relationer med kunder, främst via telefon men även vid behov på plats.
Driva försäljning med initiativförmåga, målmedvetenhet och tätt samarbete med teamet.
Vara en del av ett energiskt team och bidra till en positiv, gemensam kultur.
Ha möjlighet att växa och utvecklas i ett snabbväxande, internationellt företag där dina insatser verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som:
Vill bygga långsiktiga relationer och skapa värde för kunder, meriterande med tidigare erfarenhet av B2B-försäljning.
Är målinriktad, driven och trivs med att arbeta självständigt men samtidigt i nära samarbete med teamet.
Har ett genuint intresse för bilar eller branschen.
Är kommunikativ, förtroendeingivande och kan skapa affärsmöjligheter med en professionell men personlig approach.
Rollen passar dig som uppskattar teamdriv, gemenskap och högt tempo, och som vill bidra till både kundernas och företagets framgång.
Vad vi erbjuder:
En spännande roll med stor frihet och möjlighet att påverka.
Konkurrenskraftig fast lön + provision där din prestation verkligen lönar sig.
Karriärmöjligheter i ett snabbt växande, internationellt techbolag.
Internationella projekt och en innovativ arbetsmiljö där idéer snabbt blir verklighet.
Platta hierarkier, korta beslutsvägar och ett stort, engagerat team med stark gemenskap.
Kontoret i Alvik Strand med fantastisk sjöutsikt, pingisbord, FIFA-turneringar och gott kaffe.
Friskvårdsbidrag och rabatter på gym, hotell och mycket mer.
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vkdb Sverige AB
Gustavslundsvägen 131 (visa karta
167 51 BROMMA Arbetsplats
