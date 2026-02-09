Junior Account Manager - Stockholm
2026-02-09
Vi söker en Junior Account Manager till kund i Centrala Stockholm!
På uppdrag av vår kund söker vi nu en Junior Account Manager till en växande aktör inom mediebranschen. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera affärsmässighet med kreativitet och arbeta i en miljö där idéer, relationer och resultat står i fokus. Rollen passar dig som vill bygga en långsiktig karriär inom försäljning och trivs i en organisation med högt tempo och tydlig framåtanda.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som Junior Account Manager kommer du att ha en central roll i att driva affärer och skapa värde för både kunder och företaget. Du får arbeta nära erfarna säljare, lära dig strukturerad försäljning och successivt ta mer ansvar för dina egna kunder. Ditt arbete kommer att bestå av att:
Kartlägga marknaden och identifiera potentiella kunder inom relevanta branscher
Boka och genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt
Presentera företagets produkter och tjänster på ett engagerande och professionellt sätt
Skräddarsy lösningar baserade på kundens behov och affärsmål
Följa upp och vårda kundrelationer för att bygga långsiktigt förtroende
Samarbeta med marknads- och produktionsteam för att säkerställa kvalitet i leveransKvalifikationer
Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning och som ser potentialen i att växa med rollen. Du kanske har viss erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller service, men det viktigaste är din inställning och vilja att lyckas.
Vi tror att du:
Har en naturlig känsla för kommunikation och relationer
Trivs med att arbeta mot mål och gillar att se resultat av dina insatser
Är nyfiken på B2B-försäljning och vill lära dig mer om hur professionella affärer byggs
Är strukturerad och har lätt för att planera din tid
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har B-körkort - meriterande men inte ett kravDina personliga egenskaper
Som person är du initiativtagande, engagerad och trivs i en miljö där du får växa genom eget ansvar. Du tycker om att utmana dig själv, är prestigelös i samarbeten och ser möjligheter även när det är mycket att göra. Vi ser gärna att du:
Har en positiv attityd och ett starkt driv
Är lyhörd, förtroendeingivande och bra på att bygga relationer
Har vilja att lära, utvecklas och ständigt förbättra dina resultat
Är flexibel och klarar av att hantera flera uppgifter samtidigt
Trivs med att arbeta i team där alla bidrar till gemensam framgång
Vi erbjuder:
Du blir en del av ett företag med tydlig vision, moderna arbetssätt och ett starkt fokus på utveckling. Här får du rätt förutsättningar för att lyckas - genom introduktion, kontinuerlig coachning och möjligheter att växa internt.
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö
Stöd och mentorskap från erfarna kollegor
Goda karriärmöjligheter inom försäljning och kundansvar
Fast grundlön med prestationsbaserad bonusÖvrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
Ersättning

Månadslön - Fast plus rörlig lön
