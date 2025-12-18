Junior Account Manager - Media & Print Expansion
2025-12-18
Brinner du för försäljning och vill ta nästa steg i din karriär?
Hos Human Performance får du chansen att arbeta med några av Sveriges mest välkända varumärken och sälja annonslösningar i landets mest lästa tidningar - som Svenska Dagbladet och Aftonbladet.
Vi är en snabbväxande mediabyrå med fokus på försäljning inom print, digitala medier, utomhusskärmar och TV. Just nu söker vi hungriga Account Managers som vill utvecklas, tjäna riktigt bra och vara med och forma framtidens medieaffärer.
Rollen
Som Account Manager är du motorn i försäljningen. Du ansvarar för din egen tidning - från första kundkontakt till färdig utgåva. Du jagar nya affärer, bygger upp din egen kundportfölj och ser till att varje projekt levererar resultat.
Det här är rollen för dig som älskar att sälja, skapa relationer och stänga affärer.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Driva hela säljprocessen från prospektering till signerat avtal
• Sälja annonser i starka medieprodukter med hög räckvidd
• Ansvara för din egen kundbas och utgåva
• Bygga långsiktiga affärer och relationer
• Påverka din egen inkomst - du sätter ribban för din framgång
Vi söker dig som
• Har minst 4-6 månaders erfarenhet av försäljning
• Är tävlingsinriktad, driven och älskar att vinna
• Tänker som en entreprenör och agerar snabbt
• Ser möjligheter i varje samtal och inspirerar andra
• Har hög energi, ansvarskänsla och ett stort hjärta för affärer
Vi erbjuder
• En tydlig karriärstege - väx snabbt och bygg din framtid hos oss
• Branschens bästa säljträning och daglig coaching
• En stark provisionsmodell
• Ett energifyllt kontor i Sportpalatset vid Sankt Eriksbron
• En kultur som bygger vinnare - Breakfast Club, Pilates Tuesdays, tävlingar och exklusiva firanden i vår 100 Club
Är du redo att ta ditt sälj till nästa nivå?
