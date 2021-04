Junior Account Manager - Göteborg - Workshop International Sweden AB - Säljarjobb i Göteborg

Workshop International Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-09WorkShop - The consumer experience agency är Nordens största och ledande retailbyrå. Vi hjälper några av världens största varumärken ge sina konsumenter en shoppingupplevelse i världsklass genom att erbjuda strategiska, kreativa och taktiska sälj- och marknadsföringstjänster. Vi finns i samtliga nordiska länder, Benelux och Paris. Vi är över 250 anställda, omsätter cirka 250 miljoner och är utsedda till Gassell företag i flera år. Vi har en stark och driven kultur som präglas av kamratskap och mångfald.Nu letar vi på WorkShop efter en Junior Account Manager till vårt team som arbetar för vår kund Helix Sweden. Helix är en världsledande aktör inom nikotinprodukter där ett av varumärkena är ON! som marknadsför tokbaksfritt portionssnus. Vi söker dig som har ett starkt intresse för sälj, kommunikation och som brinner för att skapa goda relationer. Du kommer att ansvara för Region Göteborg.Som Junior Account Manager är din uppgift att säkerställa att Helix produkter finns tillgängliga hos utvalda återförsäljare i det distrikt du ansvarar för. Du kommer att besöka utvalda återförsäljare där du inspirerar och engagerar butikspersonalen i produkterna samt ser till att produkter och kampanjmaterial är snyggt presenterat och tillgängligt för konsumenterna. Din arbetsplats varierar mellan olika butiker varje dag och från vecka till vecka. Du arbetar mot uppsatta mål och rapporterar enligt uppsatt rapporteringsrutin.För att lyckas i rollen som Junior Account Manager har du en mycket god förmåga att bygga relationer och nätverk. Du är en driven och social person som trivs i en omväxlande arbetsmiljö med höga krav. Vidare är du kundfokuserad, utåtriktad och resultatorienterad.Vi söker dig som:Har minst 1 års arbetslivserfarenhet inom detaljhandelnÄr inspirerande och positivÄr lyhörd och har en hög social kompetensKan arbeta obehindrat i MS Office och innehar B-körkortHar språkkunskap i svenska och engelska. Ytterligare språk är meriterande.Vi erbjuder dig ett roligt och fartfyllt arbete på ett innovativt och expanderande företag. Du kommer också att få en tjänstebil. Vi fram emot att höra från dig!Övrig informationArbetstid: HeltidAnställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningArbetsort: Göteborg med omnejdStart: 1 juli 2021Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Ansökan sker via hemsidan, vi tar inte emot ansökningar via mail. Sista ansökningsdag är fredag den 30 april.Läs mer om oss och vårt företag på www.work-shop.com och följ oss gärna på sociala medier!Facebook och LinkedIn: WorkShop The Retail Agency. Instagram: @workshopretailVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Workshop International Sweden AB5681261