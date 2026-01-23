Junibackens skola söker lärare i fritidshem
2026-01-23
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Junibackens fritidshem är ett fritidshem för elever i åk 1-3 med ca 100 inskriva elever.
Arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i fritidshem och skola i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag
• Undervisning i skolämne enligt kursplan i praktiskt-estetiska ämnen kan förekomma
• Planering och genomförande av rastaktiviteter
• Dokumentation
• Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på fritidshemmet och skolan.
• Samarbete och dialog med vårdnadshavare
• Du arbetar för att Junibackens skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där.
• Lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet
• Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
• Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och ungdomar. Du är med och bidrar i skolutvecklingen.
Erfarenhet av att anpassa fritidshemmets och skolans lärmiljö till elever med särskilda behov, exempelvis språkstörning, NPF och IF är meriterande.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2026-03-02
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Rektor Åsa Strömberg 0240-86 196, biträdande rektor Jenny Ungsgård 0240-86 613
Arbetstagarorganisation: Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi intervjuar löpande under rekryteringsperioden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
