Julbord Servitör / Servitris
2025-11-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Hotel AB Bastionen i Göteborg
Vi söker nu förstärkning under våran julbordsäsong som pågår, är du den vi söker?
Vi letar efter en person som...
* Har rätt attityd, vilket innebär mycket god samarbetsförmåga och positiv attityd gentemot gäster och medarbetare.
* Är över 18 år och har erfarenhet från restaurang. Goda kunskaper i både svenska och engelska.
* Har jobbat med servering tidigare, men du behöver inte har gått en restaurangutbildning då vi lär dig på plats.
* Kan jobba främst eftermiddag / kväll.
Det vi kräver är att du tycker det är roligt att jobba med människor och att ge service, Du är en positiv person som kan hantera att det ibland kan vara stressigt under ditt arbetspass!
Ladda upp ditt CV om du tror att detta verkar passa dig, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Arbetet som sökes är extra vid behov men finns chans att jobba vidare efter Julbordperioden.
VI ERBJUDER
Ett utmanande arbete på ett internationellt hotell i ständig utveckling
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande. Publiceringsdatum2025-11-11
Med bästa läget i stan och en fantastisk personal är vi ett av de ledande hotellen i Göteborg.
Vi tillhör upper class segmentet med många internationella och återkommande gäster och ingår i Radisson Hotel Group.
Ett av våra mål är att vara Göteborgs bästa hotellarbetsplats. Ersättning
Radisson Blu Scandinavia Hotel Kontakt
F&B Operations Manager
