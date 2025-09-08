Julbord Food Co-Worker, Ikea Haparanda Tornio
IKEA Haparanda utökar sitt team på IKEA Food - vår restaurangverksamhet på IKEA. Här arbetar med att mätta magarna på våra kunder - allt ifrån korv till köttbullar - samtidigt som vi levererar ett kundmöte utöver det vanliga. Har du erfarenhet av att hantera och laga mat till stora mängder människor och utstrålar du en härlig energi? Då tycker jag du ska läsa vidare!
Vi har många kunder i vår restaurang som kommer för att få avnjuta en bit mat, ta en paus från shoppingen och socialisera sig. En dag i ditt liv med oss kommer bestå av ständiga kundmöten, antingen när du servera mat, bemannar kassan eller serverar korv i vår bistro. Vissa pass kommer du även stå i disken. Du kommer även jobba med att servera mat till våra mest återkommande kunder- vår egen IKEA-personal i vår personalrestaurang
VEM ÄR DU
Vi ser att du som söker har en stor passion för mat- och matlagning. Det är meriterande om du har tidigare utbildning eller erfarenhet inom restaurangbranschen eller inom snabbmat, men det är inget krav. Hållbarhet och kostnadsmedvetenhet är viktigt för oss på IKEA - att minska matsvinn och tillsammans bli mer klimatpositiva är viktigt för oss och vi hoppas det är lika viktigt för dig.
Ansök nu!
Tjänsten avser tjänster med ett kontraktsmått på 60% (22,95 timmar/vecka). Samtliga tjänster är tidsbegränsade anställningar med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse och slutdatum i slutet av december. Urval och intervjuer sker löpande. Finska är meriterande.
Sista ansökningsdagen är den 12 september. Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar och helger. Lön och villkor enligt kollektivavtal. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Har du däremot frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Úlrika Pétursdóttir, ulrika.petursdottir2@ingka.ikea.com
.
