Jula Södertälje söker nu engagerad och driven gruppledare
Jula AB / Butikssäljarjobb / Södertälje
2025-10-30
Vi söker en gruppledare som vill bidra till Jula Södertäljes framgångsresa!
Gillar du att inspirera och vägleda ditt team, snarare än att bara ge direktiv. I så fall har du nu möjligheten att bli gruppledare i vårt team och delaktig i vår ostoppbara resa. En typisk dag innebär många skratt tillsammans med dina kollegor och kunder. Du är aktiv i den dagliga driften och arbetar sida vid sida med ditt team och visar vägen genom att själv delta i arbetet och stötta där det behövs. Tillsammans med ledningsgruppen är du ansvarig för att komma med idéer om hur teamet kan på bästa sätt maximera försäljningen och lönsamheten i varuhuset. Du gillar att följa upp resultat och nå uppsatta mål tillsammans med ditt team. Tillsammans bygger ni ett framgångsrikt varuhus.
Vad finns i ditt CV?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en ledande personlighet med god självinsikt. Du har förmåga att motivera, engagera och utveckla andra. Vi vill gärna se att du har erfarenhet av att arbeta som ledare och är det inom detaljhandeln är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god datorvana, särskilt i Microsoft Office. Har du ett truckkort är det meriterande men inget krav.
Vem är du?
Är du nyfiken och uppmuntrar nya idéer? Tror du på kraften i teamwork och på att bygga ostoppbara team?
Framför allt är du en nyfiken person som trivs i att arbeta i team. Du lockas av att vara en del av ett internationellt företag. Vi älskar att göra bra affärer och att få våra kunder att känna att de får bra värde för pengarna när de handlar hos oss. Det triggar dig också. Att växa och få utmaningar är som ljuv musik för dig. Du är en fena på att prioritera, vilket gör att du kan hantera hektiska perioder.
Du tar dig tid att lyssna på ditt team för att alltid kunna levererar ett gott kundbemötande med ett leende på läpparna.
Bra att veta
Placering Jula Södertäje. Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare med sex månaders provanställning. Som varuhusmedarbetare arbetar man dagtid, kvällar och helger. Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 16 november.
Frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av Varuhuschef Sabina Asp via mejladress sabina.asp@jula.se Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9582353