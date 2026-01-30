Jula i Falköping söker varuhusmedarbetare
2026-01-30
Älskar du att möta människor och leverera goda kundmöten. I så fall har du nu möjligheten att bli medarbetare i vårt team och delaktig i vår ostoppbara resa.
En typisk dag innebär många skratt tillsammans med dina kollegor och kunder. Din fingertoppskänsla för kundservice kommer att locka fram leenden på kundernas läppar då du med din expertis hjälper dem i butiken. Det är du tillsammans med dina kollegor som sköter allt från att bemanna kassan till att fylla på hyllorna. Du hjälper kunderna med returer eller att hitta rätt vara.
Eftersom vi är på en resa kan du räkna med att vi även vill att din personliga resa ska påbörjas. Oavsett om du jobbar extra eller om du väljer att arbeta hos oss till pension vill vi att du ska utvecklas. Bli inte förvånad om du får möjligheten att bygga upp exponeringar av kampanj- och säsongsprodukter, ta ansvar och lära nytt. Vi vet att kundernas behov ändras snabbt - och nu har du alla möjligheter att bli en del av vårt fantastiska team och hjälpa oss att anpassa oss ännu snabbare.
Vad finns i ditt CV?
Du har erfarenhet av detaljhandeln tidigare. Du skriver och talar bra svenska (engelska är ett plus) och har god datorvana, särskilt i Microsoft Office.
Om du har ett truckkort är det ett plus men inte ett krav.
Vem är du?
Framför allt är du en nyfiken person som trivs med att arbeta i team. Du lockas av att vara en del av ett entreprenöriellt och internationellt företag. Vi är prisfighters som älskar att göra bra affärer och att få våra kunder att känna att de får bra värde för pengarna när de handlar hos oss. Det triggar dig också.
Du älskar att sälja, är serviceinriktad och trivs när du kan hjälpa kunden att hitta precis det de behöver. Du är nyfiken och vill lära dig. Att växa och få utmaningar är som ljuv musik för dig. Du är en fena på att prioritera, vilket gör att du kan hantera hektiska perioder. Du tar dig tid att lyssna på kunden för att alltid kunna leverera ett gott kundbemötande med ett leende på läpparna. Du är engagerad, positiv och älskar att Jula är ett större team, vilket gör det möjligt för dig att alltid vara dig själv.
Bra att veta
Vi söker två medarbetare som kan arbeta deltid med en sysselsättningsgrad på 50%. Tjänsterna är en visstidsanställningar med start omgående och varar fram till 16 augusti, med möjlighet till förlängning. Tjänsterna är placerade i Falköping. Som varuhusmedarbetare arbetar du morgon, kväll och helg. Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av tf varuhuschef Ulrica Gustavsson: ulrica.gustavsson@jula.se
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett deltidsjobb.
Jula AB (org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/
Tf varuhuschef
Ulrica Gustavsson ulrica.gustavsson@jula.se 0701908924
9714896