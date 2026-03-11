Jula Bollnäs söker engagerad och driven Ställföreträdande varuhuschef
Jula AB / Butikssäljarjobb / Bollnäs
2026-03-11
Är du en engagerad och driven ledare som brinner för att inspirera och utveckla andra? Då är det dig vi letar efter!
Vi söker nu en ställföreträdande varuhuschef.
Som Ställföreträdande Varuhuschef på Jula jobbar du tillsammans med varuhuschefen för att skapa en fantastisk arbetsmiljö och ett välfungerande varuhus. Du är en viktig förebild för medarbetarna och hjälper dem att växa och nå sin fulla potential. Tillsammans med Varuhuschefen skapar du förutsättningar för att både medarbetare och kunder ska trivas.
Hur ser en vanlig dag ut som Ställföreträdande?
Du leder och arbetar tillsammans med medarbetarna i den dagliga driften med försäljnings- och lagerarbete, upplockning av varor, kassaarbete samt genomförande av marknads- och försäljningsplaner. När Varuhuschefen inte är på plats företräder du Jula som arbetsgivare och har det yttersta ansvaret för personal, varuhusdrift och resultat.
Genom kommunikation och feedback utvecklar du medarbetarna och bygger team. En typisk dag innebär många skratt tillsammans med dina kollegor och kunder. Du arbetar sida vid sida med teamet och det är i det dagliga arbete du coachar och utvecklas medarbetarna genom att stöttar upp där det behövs. Tillsammans med varuhuschef planerar ni verksamheten och driver arbetet för att ert team ska kunna maximera försäljningen och lönsamheten i varuhuset. Du gillar att följa upp resultat och nå uppsatta mål tillsammans med teamet. Det är ni tillsammans som levererar ett säljstarkt varuhus och en fantastisk köpupplevelse för kunden.
När dagen är slut känner du stolthet över vad ni åstadkommit tillsammans och ser fram emot nya utmaningar.
Vad finns i ditt CV
För att lyckas i rollen ser vi att du har en ledande personlighet med god självinsikt. Du har förmåga att motivera, engagera och utveckla andra. Du har erfarenhet av att arbeta som ledare och är det inom detaljhandeln är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, då vi är en internationell koncern kan vissa utbildningar ske på engelska så du behöver ha förståelse för engelska. Du har sifferförståelse och van att arbeta mot satta mål samt god datorvana, särskilt i Microsoft Office. Har du ett truckkort är det meriterande men inget krav.
Är detta du?
Är du en ledare som älskar att utveckla dina medarbetare, driva försäljning och har en passion för kundmötet? Är du nyfiken och uppmuntrar nya idéer? Tror du på kraften i teamwork och på att bygga ostoppbara team? Du lockas av att vara en del av ett internationellt företag. Vi älskar att göra bra affärer och att få våra kunder att känna att de får bra värde för pengarna när de handlar hos oss. Det triggar dig också. Att växa och få utmaningar är som ljuv musik för dig. Du är en fena på att prioritera, vilket gör att du kan hantera hektiska perioder.
Du tar dig tid att lyssna på ditt team för att alltid kunna levererar ett gott kundbemötande med ett leende på läpparna.
Då kan du vara en ledare för oss på Jula!
Vad erbjuder vi?
Att vara på en ostoppbar resa innebär förändring - och du är välkommen att påverka den. Från de uppgifter du utför till hur vi designar våra varuhus, dina åsikter, handlingar och nya idéer spelar roll. På Jula kan du själv forma din karriär och nå dina mål med de möjligheter vi har att erbjuda.
Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket skratt och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och vi stöttar dig i din personliga och professionella utveckling.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt fantastiska team? Skicka in din ansökan idag!
Bra att veta
Placering Jula Bollnäs. Tjänsten som ställföreträdande varuhuschef är på heltid och gäller tillsvidare med sex månaders provanställning. Tjänsten innebär att du arbetar dagtid, kvällar och helger. Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Sista ansökningsdag för tjänsten är den 29/3-2026.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta varuhuschefen,Sara Eriksson, via mejl Sara.eriksson@jula.se
