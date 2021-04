JR VD till start up - Pinetree AB - Sjukvårdschefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Pinetree AB

Pinetree AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm2021-04-15Vi söker för kunds räkning dig som vill ta chansen att bli entreprenör och VD tidigt i din karriär inom ramen för en företagsinkubator. Du får vara med om att bygga bolag från grunden och bli en viktig delägare från start. En unik möjlighet att börja din karriär som entreprenör.Om bolagenVi söker VD:s till flera nya företag inom företagsgruppen. Bolagen är start-ups inom en inkubator som har fokus på att utveckla bolag inom IT, rådgivning och tjänster. Inkubatorn stödjer varje start up med administration, kapital, lokaler och rådgivning. Kontoret är beläget mitt i Stockholms city i vackra lokaler på United Spaces vid Centralstationen. Vi matchar profiler mot de aktuella företagen i dialog med kandidater. Företagen jobbar bland annat med HR, digital marknadsföring, IT-konsultstöd och ekonomi.Typiska arbetsuppgifterSom säljande VD kommer du att ansvara för den dagliga driften av ett bolag. Några viktiga uppgifter är exempelvis:Utveckla goda relationer med kunder och löpande analysera marknadens behov för att förfina bolagets lösningarBygga upp en säljfunktion i bolaget samt hantera avtal och förhandlingar med kunder och underleverantörerTillsammans med partners och personal ta fram nya, smarta tjänster till våra kunderKravställa IT-utvecklingen mot systemutvecklare och designersCoacha och utveckla kommande medarbetare i bolaget2021-04-15Vi söker dig som verkligen vill bli entreprenör och arbeta i start-ups. Du kommer direkt från högskolan eller så har du arbetat några fåtal år. Du har då kanske arbetat med att utveckla kundernas affärer som t ex kundansvarig, konsult eller säljare. Du är driven och vill ta ett större ansvar för helheten som säljande VD tidigt. Som person är du nyfiken, hungrig och har lätt för att skapa relationer. I en start-up är det viktigt att kunna vara en aktiv säljande VD i den första fasen för att sen växa med bolaget och arbeta med personalfrågor, strategi och organisation i takt med att bolaget utvecklas. Vd:n blir kollega med flera andra bolagschefer som leder olika verksamheter inom IT och tjänster.Erbjudande och möjligheterVi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsmiljö. Initialt driver du verksamheten själv med stöd av personer i inkubatorn samt VD:s i de andra bolagen. Rollen ger en unik chans att börja en karriär som entreprenör och viktig delägare samtidigt som det finns en stabil grund med lön, förmåner och en tydlig affärsmodell. Den juniora VD-tjänsten innebär också en mängd intressanta arbetsuppgifter;Vara med och utveckla ett bolag i ett tidigt skedeDelägarskap och en plats i styrelsenArbeta med en efterfrågad tjänst på marknadenMöjlighet få bygga ett bolag på egna idéer med stöd från erfarna cheferVi tar gärna även in intresseanmälningar för att vara med i framtida bolag kommande år.Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Per Lindhe på per.lindhe@pinetree.se som är ansvarig för denna rekrytering.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Pinetree AB5692809