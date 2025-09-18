Jourhavande präst till telefonsjälavården
2025-09-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Åmål
Vi söker flera jourhavande präster till Karlstad stift.
Nu finns det möjlighet att söka visstidsanställning på deltid som jourhavande präst.
Jourhavande präst är en nationellt samordnad tjänst som är tillgänglig varje dag kl. 21-06 genom telefon, brev och chatt.
Karlstad stift bemannar jouren under 44 pass per 28 dagar. Det är allt från 3 till 5 timmar som man tjänstgör under ett pass. Du tjänstgör från din bostad med egen telefon eller dator. Du kan välja vilket forum som passar dig bäst. Själavård via telefon, brev eller chatt, alla tre är möjliga att delta i men vid olika tillfällen. Telefonjouren har tider från 21.00-06.00. Brev mellan kl. 19.00-24.00 och chatt mellan kl. 20.00-24.00.
Kvalifikationer:
Du ska vara vigd präst och tjänstgöra i Karlstad stift alternativt om du är pensionerad präst och känner att du vill representera Karlstad stift. Vi vill ha ett team kring jourhavande präst som är duktiga på själavård. Genom att finnas med i Jourhavande präst får du handledning samt fortbildning inom själavård och som praktiker genomföra samtal, brev och chattar inom själavårdens 112 som ger dig möjlighet att fördjupa din kunskap som själavårdare.
Egenskaper som du som jourpräst besitter är att vara duktig på samtal, administration och digital kommunikation. Det är viktigt att du kan hålla tider som är bestämda och tycka att det är roligt att möta människor.
Ansökan sker genom Varbi, genom att du skickar in ansökan inklusive cv och personligt brev. Om du blir kallad till intervju sker det antingen på Teams eller på stiftskansliet i Karlstad. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett deltidsjobb.

Karlstads Stift
Karlstads stift

Kontakt
Carina Norlén +4654172437
