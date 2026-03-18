Jour Sjuksköterska Gotland Sommar 2026
2026-03-18
Sjuksköterska sommaren 2025 - Flexibel visstidsanställning
Vill du ha en givande och flexibel sommaranställning där du kan variera mellan jour och placering på SÄBO? Vi söker engagerade sjuksköterskor för visstidsanställning under juni-augusti, med möjlighet att arbeta dag, kväll, natt och helg.
Vi erbjuder:
Flexibelt schema - anpassa arbetet efter din sommar.
Möjlighet att variera mellan jour och placering på SÄBO enhet.
Mycket Attraktiv ersättning och trygga anställningsvillkor.
Ett spännande och omväxlande arbete där du gör skillnad.
Så här jobbar vi
Som sjuksköterska i mobila teamet får du ett omväxlande arbete som går ut på att bemanna och stötta olika verksamheter inom Säbo/hemsjukvård/LSS/socialpsykiatri i hälso- och sjukvårdsfrågor dagtid och under jourtid stärka HSL-närvaron och trygga patientsäkerheten på våra olika enheter. Din arbetsplats kan variera och man stöttar upp verksamheterna under dagtid och jourtid, dvs kväll, natt och helg
Vi täcker:
LSS och Socialpsykiatri
SÄBO
Arbetstider:
Dagtid
Kväll
Natt
Helg, dag/natt
Vi har många fantastiska medarbetare som under sommaren tar välförtjänta ledigheter och då behöver vi Dig som kan hålla ställningarna under tiden! Vi söker i första hand Sjuksköterskor som vill jobba Kväll, Natt och dag-helg på Jour.
Vi brinner för livskvalitet hos våra kunder och patientsäkerhet dygnets alla timmar ska vara fortlöpande genom årets alla månader.
Vi arbetar med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende men där det också är du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker på boendet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och intresse för äldreomsorgen/LSS/socialpsykiatri.
Som person är du ansvarstagande, självständig och kommunikativ, med förmåga att prioritera. Du har en god samarbetsvilja och trivs med ett flexibelt arbete, med ibland högt tempo, där ena dagen ofta inte är den andra lik. Du besitter en hög grad av anpassningsförmåga då du kommer att stötta flera olika verksamheter och ha kontakt med många olika medarbetare i Attendos verksamheter i området du arbetar i. Du besitter förmåga att fatta självständiga beslut och agera i akuta situationer. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för våra kunder.
Du behöver bemästra svenska i tal och skrift och ha en god förmåga att/erfarenhet av att dokumentera.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver även visa din svenska sjuksköterske legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Gotland (visa karta
)
623 66 LJUGARN
