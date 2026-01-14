Jösse vårdcentral söker Kurator eller psykolog
2026-01-14
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Beskrivning
Jösse vårdcentral är en del av Prima vård och ingår i vårdvalet i Värmland.
Vi erbjuder dig som medarbetare en trevlig arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor med lång erfarenhet som tillsammans verkar för att ge en god patientvård.
Nu söker Jösse Vårdcentral söker dig som är legitimerad hälso-och sjukvårdskurator, kurator med socionomexamen eller psykolog för vikariat med chans till tillsvidaretjänst.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som samtalterapeut inom primärvården tidigare och vana att arbeta strukturerat med dina egna patienter. Du ska ha utbildning i psykoterapi eller KBT.
Vi söker dig som är flexibel och med ett starkt patientfokus samt har förmåga att arbeta både självständigt och i team. På Jösse Vårdcentral arbetar du självständigt med samtalsmottagingen och samverkar mot de andra professionerna på mottagningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personliga egenskaper vi värdesätter är god samarbetsförmåga, att du tar eget ansvar och är strukturerad med god planeringsförmåga Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar att bedöma, utreda och behandla vuxna med psykisk ohälsa eller psykosocial problematik utifrån regionens riktlinjer. Särskilt fokus under 2026 kommer vara att arbeta med patienter med behov av stöd för återgång i arbete. Kvalifikationer
Psykolog, kurator med socionomexamen, leg. hälso-och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller annat motsvarande. Anställningsvillkor
Heltid eller deltid (minst 75%) vikariat på 1 år. Goda chanser till förlängning.
På plats i Arvika
Mottagning
Vi är vårdcentralen som har ett helhetsperspektiv på din hälsa. Vi gör det lilla extra för att du ska känna dig nöjd och snabbt få rätt hjälp, gammal som ung. Vi erbjuder vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande när du besöker vår vårdcentral. När du besöker oss får du vård av skickliga och erfarna sjuksköterskor vid varje besök. Våra sjuksköterskor arbetar i ett sammansvetsat team tillsammans med våra allmänläkare och övrig personal.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Jösse Vårdcentral Kontakt
Josefin Björck 0570-47558 Jobbnummer
9682950