Jordgubbsförsäljare Falköping

Nyttogubben AB Falköping / Försäljarjobb / Falköping
2026-03-12


Vi är ett härligt gäng med ett glatt sinne som säljer främst jordgubbar utanför matbutiker i Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Hjo, Tibro, Skövde, Skara, Götene, Lidköping, Falköping, Tidaholm, Hova och Borås. Vi söker totalt 140st försäljare av jordgubbar och chaufförer till vår verksamhet runt om i Skaraborg med omnejd. Tjänsterna passar perfekt som ett sommarjobb eller ett extrajobb! Ansökan skickas in via vår hemsida!
Arbetsplatsen ligger i anslutning till matbutik. Vi söker er i alla åldrar även vuxna.
Vi ser gärna att du är social, framåt samt ansvarstagande. Tidigare erfarenheter är inte ett krav.
Vi kommer löpande kalla till intervjuer som sker både fysiskt och digitalt.
Ansök genom att gå in på vår hemsida: www.sommarjobbjordgubbar.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nyttogubbenab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Falköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nyttogubben AB (org.nr 556927-1298)

Arbetsplats
Nyttogubben AB Falköping

Kontakt
Simon Magdeburg
0767792138

Jobbnummer
9794937

