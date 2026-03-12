Jordgubbsförsäljare Borås
Nyttogubben AB Borås / Försäljarjobb / Borås Visa alla försäljarjobb i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyttogubben AB Borås i Borås
Vi är ett härligt gäng med ett glatt sinne som säljer främst jordgubbar utanför matbutiker i Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Hjo, Tibro, Skövde, Skara, Götene, Lidköping, Falköping, Tidaholm, Hova och Borås. Vi söker totalt 140st försäljare av jordgubbar och chaufförer till vår verksamhet runt om i Skaraborg med omnejd. Tjänsterna passar perfekt som ett sommarjobb eller ett extrajobb! Ansökan skickas in via vår hemsida!
Arbetsplatsen ligger i anslutning till matbutik. Vi söker er i alla åldrar även vuxna.
Vi ser gärna att du är social, framåt samt ansvarstagande. Tidigare erfarenheter är inte ett krav.
Vi kommer löpande kalla till intervjuer som sker både fysiskt och digitalt.
