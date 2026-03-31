Jordbruksmedarbetare för dikobesättning
2026-03-31
Vi söker en person med eget driv, flexibilitet och initiativtagande, som har god hand om djur och maskinvana av lantbruksmaskiner.
Meriterande är underhåll och lagning av maskiner och ladugård.
Krav på B-körkort och bil, lantbruksutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet sedan tidigare.
God svenska är ett krav, då dokumentation och föreskrifter samt all information om djuren vi dokumenterar är på svenska.
Verksamheten består av en besättning på 100 dikor med rekrytering samt spannmålsodling och grovfoder.
Arbetsuppgifterna innefattar;
Utfodring och utgödsling av besättning,
Födslar om våren,
Sådd samt tröskning spannmål,
Ensilagekörning,
Stängsling samt röjning av staket,
Tvätt av ladugård,
Maskinskötsel
samt övriga förekommande uppgifter på jordbruket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: lovisa@hultkrantz.info
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hultkrantz, Claes
Björnö Gård
)
661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER
För detta jobb krävs körkort.
