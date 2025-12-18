Joina vårt kommunikationsteam som Client Content Coordinator! - vikariat
Keystone Education Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
Är du en kreativ marknadsförare med ett öga för visuellt innehåll och en passion för att skapa engagerande digitala kampanjer?
Som Client Content Coordinator hos Keystone Education Group blir du en central del av vårt svenska marknadsteam och arbetar med att skapa, publicera och optimera digitalt innehåll för några av Sveriges största utbildningsaktörer. Här får du kombinera kommunikation, kundkontakt, analys och grafiskt skapande - och vara med och påverka hur utbildningsbranschen syns online.
Vad kommer du att göra?
I rollen arbetar du brett inom digital marknadsföring med fokus på annonser och kommunikation riktad till utbildningssökande. I detta ingår ansvar för displayannonsering och publicering av information om utbildningsarrangörer och kurser på våra webbplatser.
Du kommer även att driva vår närvaro i sociala medier, både genom organiskt innehåll och betalda kampanjer. Dessutom arbetar du med grafisk design i olika marknadsföringsinsatser och är med från idé till publicering och uppföljning.
Du kommer bland annat att:
• Skapa, anpassa och publicera annonser, banners och sponsrade ytor på våra webbplatser.
• Säkerställa att allt innehåll är korrekt, engagerande och målgruppsanpassat.
• Skapa grafiskt material och visuellt innehåll.
• Samordna marknadskampanjer med kunder och säkerställa hög kvalitet i leveransen.
• Följa upp statistik, analysera prestation och genomföra A/B-tester.
• Dokumentera resultat av kampanjer och extratjänster.
• Uppdatera kundinformation på våra sajter och kontinuerligt kvalitetsförbättra.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en prestigelös person som trivs med variation, kundkontakt och kreativ problemlösning. Du är både idérik och strukturerad, och har en naturlig känsla för grafisk utformning och innehåll. Du arbetar effektivt och är snabbtänkt, med förmåga att hålla deadlines även när tempot är högt. Du är också en lagspelare som trivs med att samarbeta nära vårt säljteam för att säkerställa att vi tillsammans skapar bästa möjliga resultat för våra kunder.
Du har:
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska.
• Erfarenhet av digital marknadsföring, kommunikation eller innehållsproduktion.
• Grafiska kunskaper och god förståelse för hur visuellt material bör anpassas efter målgrupp.
• Erfarenhet av ett grafiskt program - gärna Canva.
• Analytisk förmåga och intresse för att arbeta datadrivet.
• Förmåga att arbeta självständigt, proaktivt och serviceinriktat.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av ad management för Google, Meta och/eller TikTok.
Kunskap om UX eller konverteringsoptimering
Vi ser gärna att du har en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom marknadsföring, kommunikation, media eller journalistik.
Keystone Education Group är experter på digital marknadsföring av utbildningar och driver några av Sveriges största utbildningsplattformar, såsom studentum.se, gymnasium.se och utbildning.se. Vi hjälper utbildare att nå rätt målgrupper och våra sajter besöks av hundratusentals användare varje månad.
I Sverige är vi ett team på cirka 15 marknadsförare och kommunikatörer som arbetar med allt från SEO och Paid Social till content, email marketing ochevents. Vi är ett internationellt bolag med kollegor över hela världen och en arbetsplats där vi samarbetar, utvecklas och har kul tillsammans.
This is a maternity-cover position with exact dates to be confirmed in the contract.
Låter det här som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb.
Keystone Education Group AB (org.nr 556652-1653), http://keg.com
Keystone Education Group
Harrison Hakes harrison.hakes@keg.com
9651907