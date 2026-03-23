Johannes Waldorfförskolor söker förskollärare
2026-03-23
Till augusti 2026 söker vi på Johannes Waldorfförskolor en engagerad och erfaren förskollärare som vill vara med och bidra till en trygg, kreativ och utvecklande miljö för barnen.
Du kommer antingen att arbeta tillsammans med en barnskötare eller stärka ett befintligt arbetslag i en barngrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med start i augusti 2026. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi söker dig som:
Utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du har intresse för waldorfpedagogik
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet.
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.
Är engagerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Vill bidra till ett kollegialt lärande och utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Hos oss står barnens behov i centrum. Vi arbetar utifrån en waldorfpedagogisk grundsyn där barnens kreativitet, rytm och trygghet värnas och där varje medarbetare bidrar till helheten.
Johannes Waldorfförskolor har verksamhet på två olika enheter på Södermalm. Tillsammans har vi ca 56 barn fördelat på 2-3 barngrupper med äldre barn 3-5 år och 4 -5 barngrupper med yngre barn 1-3 år.
Välkommen med din ansökan och cv till: johanneswaldorfforskolor@gmail.com
Hör gärna av dig om du har frågor kring tjänsten.
Rocio Anturi
070-586 0283 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: johanneswaldorfforskolor@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johannes Waldorfförskolor
, http://johanneswaldorfförskolor.se
Brännkyrkagatan 47 (visa karta
)
118 22 STOCKHOLM Arbetsplats
