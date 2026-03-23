Johannes Waldorfförskolor söker barnskötare
2026-03-23
Johannes Waldorfförskolor söker en erfaren barnskötare augusti 2026
Till augusti 2026 söker vi på Johannes Waldorfförskolor en engagerad och erfaren barnskötare som vill vara med och bidra till en trygg, kreativ och utvecklande miljö för barnen.
Du kommer antingen att arbeta tillsammans med en förskollärare eller stärka ett befintligt arbetslag i en barngrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100 %, med start i augisti 2026. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande
Arbetar självständigt med en mindre barngrupp och samtidigt bidrar till ett gott samarbete i arbetslaget
Är engagerad, ansvarstagande och har en stark samarbetsförmåga
Vill vara med och utveckla verksamheten genom kollegialt lärande
Har ett intresse för waldorfpedagogik
Hos oss står barnens behov i centrum. Vi arbetar utifrån en waldorfpedagogisk grundsyn där barnens kreativitet, rytm och trygghet värnas och där varje medarbetare bidrar till helheten.
Johannes Waldorfförskolor har verksamhet på två olika enheter på Södermalm. Tillsammans har vi ca 56 barn fördelat på 2-3 barngrupper med äldre barn 3-5 år och 4 -5 barngrupper med yngre barn 1-3 år.
Välkommen med din ansökan och cv till: johanneswaldorfforskolor@gmail.com
Hör gärna av dig om du har frågor kring tjänsten.
Rocio Anturi
070-586 0283
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: johanneswaldorfforskolor@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johannes Waldorfförskolor
, http://johanneswaldorfförskolor.se
Brännkyrkagatan 47
)
118 22 STOCKHOLM Arbetsplats
