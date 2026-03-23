Johannes Waldorfförskolor söker barnskötare

2026-03-23


Johannes Waldorfförskolor söker en erfaren barnskötare augusti 2026
Till augusti 2026 söker vi på Johannes Waldorfförskolor en engagerad och erfaren barnskötare som vill vara med och bidra till en trygg, kreativ och utvecklande miljö för barnen.
Du kommer antingen att arbeta tillsammans med en förskollärare eller stärka ett befintligt arbetslag i en barngrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100 %, med start i augisti 2026. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande

Arbetar självständigt med en mindre barngrupp och samtidigt bidrar till ett gott samarbete i arbetslaget

Är engagerad, ansvarstagande och har en stark samarbetsförmåga

Vill vara med och utveckla verksamheten genom kollegialt lärande

Har ett intresse för waldorfpedagogik

Hos oss står barnens behov i centrum. Vi arbetar utifrån en waldorfpedagogisk grundsyn där barnens kreativitet, rytm och trygghet värnas och där varje medarbetare bidrar till helheten.
Johannes Waldorfförskolor har verksamhet på två olika enheter på Södermalm. Tillsammans har vi ca 56 barn fördelat på 2-3 barngrupper med äldre barn 3-5 år och 4 -5 barngrupper med yngre barn 1-3 år.
Välkommen med din ansökan och cv till: johanneswaldorfforskolor@gmail.com
Hör gärna av dig om du har frågor kring tjänsten.
Rocio Anturi
070-586 0283

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: johanneswaldorfforskolor@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Johannes Waldorfförskolor, http://johanneswaldorfförskolor.se
Brännkyrkagatan 47 (visa karta)
118 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Brännkyrkagatan

Jobbnummer
9812050

