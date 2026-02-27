Jobbtitel till SJ Stockholmståg

SJ AB / Elektronikjobb / Södertälje
2026-02-27


Visa alla elektronikjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SJ AB i Södertälje, Stockholm, Solna, Upplands-Bro, Enköping eller i hela Sverige

Har du ett tekniskt intresse, gillar att arbeta handgripligen med olika typer av utrustning och gillar problemlösning? Då kanske du är den vi söker!
Som anläggningstekniker kommer du säkerställa att underhåll utförs på verksamhetsutrustning och tekniskt fungerar i våra depåer så att inte underhållsverksamheten av fordon påverkas negativt. Du kommer även medverka vid investeringar gällande verksamhetsutrustning och specialverktyg. I arbetet ingår att ta hänsyn till bland annat driftekonomi, kvalité samt utrustningens trafik- och elsäkerhet. Vi söker en person med placering i Södertälje och en person mer placering i Älvsjö.
Din kommande roll Som anläggningstekniker kommer du genomföra och styra underhållet på verksamhetsutrustning och specialverktygen.
Rollen innebär också:

Genomföra daglig tillsyn av fastighet och verksamhetutrustning och löpande tillsyn av lyftredskap samt rapportera upptäckta avvikelser.

Säkerställa att avvikelser åtgärdas, antingen genom egen försorg eller genom att entreprenör tillkallas.

Säkerställa planerat underhåll av verksamhetsutrustning samt att felavhjälpning och reparationer genomförs.

Säkerställa att besiktningar genomförs för utrustning med besiktningskrav.

Som Anläggningstekniker ingår du avdelningen Förvaltning & Teknik som i sin tur tillhör enheten för Fordon.
Förväntningar på den vi söker Du har en god teknisk förståelse och du gillar att lösa problem när du hittar dem. Du är noggrann och strukturerad och har höga krav på säkerheten. Du är bekväm att arbeta administrativt samtidigt som du gillar att arbeta handgripligen och öppen för att arbeta med olika typer av utrustning. Du kommer ingå i ett team och har därför god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du har din placering i Södertälje/Älvsjö men har inga problem att hoppa in och arbeta på de andra depåerna när det skulle behövas.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Kvalifikationer
Hög kompetens inom praktisk mekanik

Erfarenhet av enskilt arbete med stort ansvar

Färdigställd teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande

B-körkort

Vi ser även att du har:

Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift

Kunskaper i engelska, både tal och skrift

God IT-vana, främst inom Officepaket

Meriterande är om du:

Tidigare har arbetat som anläggning/drifttekniker

Tidigare har arbetat inom depå eller verkstadsmiljö

Tidigare erfarenhet av rörinstallation eller styr-och reglerteknik

Tidigare erfarenhet som elektriker

Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7254004-1864507".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SJ AB (org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Svalängsvägen 2A (visa karta)
151 38  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9766963

Prenumerera på jobb från SJ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SJ AB: