Jobbtitel till SJ Stockholmståg
SJ AB / Elektronikjobb / Södertälje Visa alla elektronikjobb i Södertälje
Har du ett tekniskt intresse, gillar att arbeta handgripligen med olika typer av utrustning och gillar problemlösning? Då kanske du är den vi söker!
Som anläggningstekniker kommer du säkerställa att underhåll utförs på verksamhetsutrustning och tekniskt fungerar i våra depåer så att inte underhållsverksamheten av fordon påverkas negativt. Du kommer även medverka vid investeringar gällande verksamhetsutrustning och specialverktyg. I arbetet ingår att ta hänsyn till bland annat driftekonomi, kvalité samt utrustningens trafik- och elsäkerhet. Vi söker en person med placering i Södertälje och en person mer placering i Älvsjö.
Din kommande roll Som anläggningstekniker kommer du genomföra och styra underhållet på verksamhetsutrustning och specialverktygen.
Rollen innebär också:
Genomföra daglig tillsyn av fastighet och verksamhetutrustning och löpande tillsyn av lyftredskap samt rapportera upptäckta avvikelser.
Säkerställa att avvikelser åtgärdas, antingen genom egen försorg eller genom att entreprenör tillkallas.
Säkerställa planerat underhåll av verksamhetsutrustning samt att felavhjälpning och reparationer genomförs.
Säkerställa att besiktningar genomförs för utrustning med besiktningskrav.
Som Anläggningstekniker ingår du avdelningen Förvaltning & Teknik som i sin tur tillhör enheten för Fordon.
Förväntningar på den vi söker Du har en god teknisk förståelse och du gillar att lösa problem när du hittar dem. Du är noggrann och strukturerad och har höga krav på säkerheten. Du är bekväm att arbeta administrativt samtidigt som du gillar att arbeta handgripligen och öppen för att arbeta med olika typer av utrustning. Du kommer ingå i ett team och har därför god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du har din placering i Södertälje/Älvsjö men har inga problem att hoppa in och arbeta på de andra depåerna när det skulle behövas.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Hög kompetens inom praktisk mekanik
Erfarenhet av enskilt arbete med stort ansvar
Färdigställd teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
B-körkort
Vi ser även att du har:
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Kunskaper i engelska, både tal och skrift
God IT-vana, främst inom Officepaket
Meriterande är om du:
Tidigare har arbetat som anläggning/drifttekniker
Tidigare har arbetat inom depå eller verkstadsmiljö
Tidigare erfarenhet av rörinstallation eller styr-och reglerteknik
Tidigare erfarenhet som elektriker
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer. Så ansöker du
