Jobbspår/Bussförarutbildning
AfNorrköping / Lokförarjobb / Linköping Visa alla lokförarjobb i Linköping
2026-03-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AfNorrköping i Linköping
Jobbspår
Utbildning för att bli bussförare i Linköping, Kisa och Åtvidaberg
Du har möjlighet att få en bussförarutbildning hos Grönlunds i Linköping som kan leda till arbete hos Nobina. Utbildningen är mellan 18-22 veckor lång med start under vår 2026.
OBS! Detta gäller endast för dig som bor i Kisa, Åtvidaberg eller Linköping med omnejd.
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla kriterierna nedan:
1. Vara inskriven på Arbetsförmedlingen
2. Haft B-körkort i minst ett år
3. Du är över 21 år
4. Ha goda svenskkunskaper i tal och skrift då utbildningen endast utförs på Svenska.
5. Ha ett svenskt personnummer
(Är du utrikesfödd vänligen ta med pass alt. kort för uppehållstillstånd till träffen)
Obs! Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras av arbetsgivaren vid senare tillfälle.
Anmäl dig till informationsträffen den 27 mars på utb-ost@nobina.com
. och kom på avsatt tid (välj kl.10:00 eller kl.13:00) till Nobinahuset / Resecentrum, Industrigatan 1 i Linköping.
Under informationsträffen kommer du få information om de lediga tjänsterna samt bli intervjuad av Nobina.
Grönlunds Yrkesskolan kommer vara med och informera om själva utbildningen.
Arbetsförmedlingen är också med och ger information om ersättningen, villkoren för att bli mottagen till utbildningen, beslut m.m.
Välkomna!
Deltidsanställning med möjligheten till heltidsanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: utb-ost@nobina.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AfNorrköping
(org.nr 202100-2114)
Hospitalsgatan 17 (visa karta
)
602 27 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9810070