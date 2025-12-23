Jobbspår - Vårdbiträde
2025-12-23
Vill du arbeta med att hjälpa människor och göra skillnad i vardagen? Är du social och serviceinriktad? Då kan jobbspår - vårdbiträde vara rätt utbildning för dig!
Vad gör ett vårdbiträde?
Som vårdbiträde arbetar du inom äldreomsorgen, ofta inom hemtjänst eller på äldreboende. Arbetet är varierat och kan till exempel innebära att:
hjälpa till med personlig hygien och påklädning ge stöd vid måltider lämna medicin dokumentera och rapportera förändringar i hälsotillstånd
Det finns stor brist på utbildad personal - du behövs!
Om utbildningen
Jobbspår - vårdbiträde är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna i Västra Östergötland (Motala, Vadstena och Boxholm) samt Attendo.
Längd: cirka 42 veckor på heltid Plats: Mjölby Upplägg: både teori och praktik Innehåll: motsvarar kurser inom gymnasiets vård- och omsorgsprogram Mål: 800 gymnasiepoäng och goda möjligheter till anställning som vårdbiträde
Under utbildningen ingår praktik som arbetsgivarna är med och väljer ut. Fungerar både utbildning och praktik bra finns god chans till jobb efteråt. Du kan också bygga vidare med egna studier för att på sikt bli undersköterska.
Vem passar som vårdbiträde?
För att trivas i yrket behöver du:
tycka om att arbeta med människor kunna arbeta dag, kväll och helg enligt schema samarbeta väl med andra och ha ett gott bemötande vara ansvarsfull, lyhörd, flexibel och kunna arbeta självständigt kunna kommunicera väl på svenska och dokumentera ditt arbete
Har du ett annat modersmål än svenska behöver du ha kunskaper motsvarande minst SFI D.
Vem kan söka?
För att vara aktuell behöver du:
vara arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen ha förutsättningar att kunna bli anställd efter utbildningen
Ansök senast 2026-01-08.
De som är aktuella bjuds in till en informations- och rekryteringsträff.
Utbildningen planeras att starta i februari.
OBS! Om du har Skyddad Identitet behöver du kontakta din ansvarige arbetsförmedlare för att anmäla ditt intresse.
heltid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
