Jobbmatchare till StudentConsutlnig i Göteborg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Studerar du och söker ett meningsfullt extrajobb vid sidan av studierna? Är du intresserad av arbetsmarknad, karriärutveckling och coachning - och vill göra verklig skillnad för människor? Då kan rollen som Jobbmatchare vara helt rätt för dig!
StudentConsulting söker nu dig som vill arbeta extra vid sidan av dina studier och som vill vara med och stötta arbetssökande mot sysselsättning. Tjänsten präglas av ett tydligt resultatfokus, där målet är att deltagaren så snabbt och hållbart som möjligt ska nå arbete eller utbildning.
Som Jobmatchare arbetar du nära deltagaren och sätter tillsammans upp en tydlig plan mot individens mål.
Arbetet sker genom:
• Individuella coachande samtal
• Gruppaktiviteter såsom workshops
• Individuella uppgifter kopplade till jobbsökande
• Matchning mot arbetsgivare
• Löpande uppföljning och motivation genom hela processen
Rollen innefattar även kontakt med arbetsgivare, viss administration samt uppsökande arbete.
Du kommer att arbeta självständigt och i nära samarbete med en annan Jobbmatchare, där ni delar ansvaret för uppdraget i Göteborgsregionen. Du ingår även i ett nationellt nätverk av Jobbmatchare inom StudentConsulting och rapporterar till affärschef.
Arbetstiden är främst förlagd till måndag-torsdag kl. 08.00-12.00. Arbetet sker på plats på vårt huvudkontor vid Lilla Bommen samt på vårt kontor i Sisjön. Du har viss möjlighet att påverka din egen planering och arbetstid.
Tjänsten planeras att starta i mitten av januari. Du behöver vara tillgänglig för utbildning under vecka 3 och 4.
DETTA SÖKER VI
KRAV för att vara aktuell för tjänsten:
• Är studerande på högskola eller universitet (minst 50%) och har MINST 6 månader kvar av dina studier
• Uppfyller antingen alternativt 1 eller 2:
1.
• Har läst minst 180 högskolepoäng på Högskolenivå (120 poäng enligt tidigare system) inom: arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapi eller inom ramen för socionomutbildningen, alternativt annat relevant område.
• SAMT minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.
2.
• Har läst minst ett (1) ars heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat.
• SAMT minst tre (3) ars arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller
några av följande yrken eller arbetsuppgifter som nämns nedan:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete for arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupppsykologi.
• Karriarvägledning.
• Kan tillhandahålla intyg som visar på nuvarande studier, tidigare arbetslivserfarenhet och tidigare genomförda studier.
• Kan arbeta minst 16 timmar per vecka.
• Kan arbeta på plats 2-3 dagar i veckan på vårat kontor i Stockholm city
• Att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Ytterligare kunskap inom ett till språk är meriterande.
Vad vi efterfrågar:
• Du bör ha god datorvana
• Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med coachning, mentorskap, vägledning och/eller rekrytering och bemanning.
• Som person är du noggrann, flexibel, kreativ och duktig i samtalet med andra människor. Du gillar ett högt tempo och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är duktig på att inspirera och motivera andra, samt är hjälpsam och trygg i dig själv. Du värdesätter olikheter hos människor och har stor förståelse för den påverkan som olikheterna kan ge upphov till.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga är av stor betydelse.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen in med din ansökan, intervjuer och urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Gamlestadsvägen 4 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . info@studentconsulting.com Jobbnummer
9666557