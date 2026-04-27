Jobbmatchare och handledare inom Rusta och matcha
2026-04-27
OM JOBBKLAR
Jobbklar arbetar med Arbetsförmedlingens insats Rusta och matcha. Vi söker nu handledare som vill vara med på vår fortsatta resa där vi hjälper arbetssökande in på arbetsmarknaden
Våra tjänster består bl.a. utav matchning av arbetssökande mot arbete, stöd till arbetssökande, rekrytering, omställning, coachning och arbetsmarknadstjänster. Vi levererar helhetslösningar inom arbetsmarknad.
Jobbklar har vid flera tillfällen blivit utnämnda till Gasell av tidningen Dagens industri då vi är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag som skapar jobb för människor, driver tillväxt för Sverige och inspirerar andra.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten handlar om att du ska stå för det löpande arbetet med deltagare som söker jobb inom våra arbetsmarknadstjänster. Du kommer handleda flera personer under samma period, dokumentera i system, stötta dem i deras jobbsökande och matcha dem mot arbetsmarknaden. Detta kommer du göra i både enskilda samtal med deltagare och i grupp, bl.a. genom att hålla seminarier och föreläsningar. Deltagare tar del av de tjänster som ni tillsammans planerar att de behöver för att komma ut i arbete, vilket du samordnar. Om deltagare bedöms behöva genomgå utbildning inför arbete hjälper du deltagaren till detta.
KRAV
ALTERNATIV 1:
Högskoleutbildning som lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
ALTERNATIV 2:
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Minst tre års arbetslivserfarenhet under de fem senaste åren i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
ANSÖKAN:
Du är välkommen att komma in med din ansökan på: https://jobbklar.se/jobbmatchare-och-handledare-stockholm/
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Dzenana Sahovic dzenana.sahovic@jobbklar.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbklar Sverige AB
(org.nr 556270-1630)
Jobbklar Stockholm Jobbnummer
9878365