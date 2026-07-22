Jobbkoordinator till matchningsgruppen
Kristianstads kommun / Personaltjänstemannajobb / Kristianstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Kristianstad
2026-07-22
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I och med det nya aktivitetskravet, som börjar gälla 1 juli, kommer vi i höst att ta emot ett stort antal deltagare vilket gör att vi nu rekryterar fler kollegor.
Aktivitetskravet är ett nytt villkor i socialtjänstlagen som innebär att personer som uppbär försörjningsstöd måste delta i aktiviteter. Matchningsgruppen kommer att ansvara för arbetsintegrerade platser samt jobbsökaraktiviteter.
Vi kommer att intervjua löpande så vänta inte med din ansökan!
Din roll hos oss
Som jobbkoordinator i matchningsgruppen arbetar du för att fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till anställning eller studier. Det gör du genom att samordna och utveckla individanpassade insatser såsom arbetsmarknadsanställningar, praktik, studiebesök och andra jobbförberedande aktiviteter. Uppdraget bygger på en stark tro på människors egen potential och förmåga till utveckling. Du möter deltagare med olika behov och förutsättningar och arbetar motiverande och coachande för att stärka deras väg mot egen försörjning. Arbetet kan också innebära att du planerar och leder gruppaktiviteter i form av jobbsökaraktiviteter.
En viktig del av rollen är att samverka kring individärenden tillsammans med andra myndigheter och aktörer, främst socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Du bidrar med helhetsperspektiv och arbetar strukturerat för att skapa samordnade och hållbara lösningar för deltagaren.
Du är en central resurs i förvaltningens kontakter med näringslivet. Arbetet innebär att initiera, utveckla och underhålla nätverk samt samverka med arbetsgivare och andra relevanta parter på arbetsmarknaden. Syftet är att synliggöra och marknadsföra kommunens prioriterade målgrupper och arbetssökandes kompetenser och samtidigt identifiera arbetsgivares aktuella och framtida behov av arbetskraft. Du arbetar aktivt med matchning mellan deltagare och arbetsgivare och bidrar till långsiktiga relationer.
Rollen som jobbkoordinator präglas av ett föränderligt uppdrag, där nya behov och förutsättningar snabbt kan uppstå. Du ser förändringar som möjligheter och tar en aktiv roll i att utveckla verksamheten. Arbetet kräver att du arbetar proaktivt och självständigt, tar egna initiativ inom givna ramar och regelverk, är flexibel, lösningsorienterad och utvecklingsdriven. För oss är det viktigt att vi anställer rätt person varpå dina personliga egenskaper väger tungt för tjänsten. Arbetsgivaren eftersträvar jämn könsfördelning på arbetsplatsen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen om minst 120 p/180 hp med inriktning mot personal- och arbetsliv eller annan högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt har du eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant i förhållande till rollen som Jobbkoordinator i kombination med aktuell flerårig erfarenhet som jobbkoordinator eller motsvarande roll i kommunal regi, och som har goda förutsättningar att leva upp till kraven som Jobbkoordinator.
Vi vill att du har kunskaper och erfarenhet inom:
goda kunskaper om de regelverk som styr arbetsmarknadsinsatser genom flerårig erfarenhet av arbete med
arbetsmarknadspolitiska insatser för individer som står långt från arbetsmarknaden, med särskilt fokus på arbetsmarknads anställningar.
erfarenhet av arbete med målgruppen vuxna långtidsarbetslösa i kombination med flerårig erfarenhet av försäljning-service och/eller rekrytering och du ska då kunna påvisa goda dokumenterade resultat.
Vi ser gärna att du har:
ett brett upparbetat arbetsgivarnätverk i Skåne Nord Ost.
erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter både i grupp och enskilt för långtidsarbetslösa.
utbildning och fördjupade kunskaper kring arbete med vuxna med funktionsvariationer
erfarenhet och kunskap inom BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt) i kombination med samtalsmetodiken arbetsmarknadscoachning.
erfarenhet från arbete i kommunal arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan
Arbetet kräver goda datorkunskaper, administrativ förmåga samt erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är också ett krav. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav, då arbetet innebär resor.
Som person är du engagerad, nyfiken och socialt utåtriktad. Du har lätt för att skapa och utveckla relationer, både internt och med externa samarbetspartners. Du trivs med ett högt arbetstempo, hantera flera processer parallellt och med förmåga att snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi vill att du är självgående, strukturerad och har förmåga att planera, organisera och är bra på att driva ditt arbete framåt. Du gillar att leverera resultat inom givna tidsramar och kan samtidigt förhålla dig till rutiner och lagstadgade krav. Du förstår också vikten av såväl självständigt arbete som gott samarbete i team. Du har även förmåga att driva projekt både självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn visa ett
registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-22Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar med start snarast enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Verksamheten för utbildning och arbete Kontakt
Vision
Christian Boberg +46733134883 Jobbnummer
10009525