Jobbkonsult till Stöd och Matchning - Work For You I Sverige AB - Personaltjänstemannajobb i Bollnäs

Prenumerera på nya jobb hos Work For You I Sverige AB

Work For You I Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Bollnäs2020-08-24Vill du arbeta i ett företag med tydliga värderingar, där människan är i fokus? Work for you stärker personer som står utanför eller vill ta nästa steg på arbetsmarknaden genom att sälja och leverera arbetsmarknadstjänster, vuxenutbildning, bemanning och rekrytering. Vi har varit en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen sedan 2007. År 2014 blev även utbildningsföretaget Infokomp en del av koncernen.Läs mer på www.workforyou.se Vill du göra skillnad?Vill du arbeta i ett företag med tydliga värderingar, där människan är i fokus? Work for you arbetar med personer som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi har tron att varje människa har en inneboende potential, hos oss blir din uppgift att hjälpa individen att hitta den.Work for you söker nu en konsult till Stöd och MatchningArbetsuppgifterSom konsult inom uppdraget "Stöd och Matchning" ansvarar du för att matcha, motivera, coacha och vägleda arbetssökande till arbete. Konsulten arbetar för att arbetssökande på snabbast och bästa sätt kan etablera sig på arbetsmarknaden. Du kommer att leda grupper, föreläsningar, seminarium, administrativa uppgifter, kontakter med företag mm. Samt ha individuell handledning till deltagare, säkerställa att deltagaren har adekvata ansökningshandlingar, du kommer även följ a upp deltagarens aktiviteter varje vecka. Viktigt att du har ett stort kontaktnät och har lätt för att bygga långsiktiga och nära relationer med arbetsgivare genom att nätverka med företagare och arbetsmarknadens övriga intressenter. Du tar gärna för dig i kontakten med nya arbetsgivare och brinner för att få våra deltagare ut i jobb.2020-08-24Vi söker dig som har minst 120 hp (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning, och minst två års arbetslivserfarenhet.EllerEtt års eftergymnasial utbildning med 3 år arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.MeriterandeErfarenhet från rekryteringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personer som har ett brett företagsnätverk i Hälsingland.Tidigare erfarenhet från rekrytering och bemanning.B-körkort och tillgång till bilVi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbete kan komma att förekomma på våra närliggande orter.Rekryteringsprocess: Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar inte emot några ansökningar via brev eller epost, följ länken nedan för att registrera din ansökan redan idag.Omfattning: Hel/-deltidStart: Enligt överenskommelseOrt: BollnäsÖnskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta:Vänlig hälsningSusanne SköldAffärsområdeschef HälsinglandTelefonnummer: 073-525 11 22Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-24Work For You i Sverige AB5331631