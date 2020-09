#jobbjustnu Telefonintervjuare/avsiktsförklaringar - Abli AB - Butikssäljarjobb i Växjö

Abli AB / Butikssäljarjobb / Växjö2020-09-02Vi har sedan 10 år bedrivit olika former av utbildning i samarbete med företag och organisationer. Vårt största fokus är yrkeshögskoleutbildning där vi just nu behöver rekrytera en intervjuare med god telefonvana samt goda administrativa kunskaper inom officepaketet mm till yrkeshögskoleutbildningar inom IT och ny teknik. ABLI AB samarbetar nära olika anordnare inom bla. yrkeshögskolan och frontar oftast med deras varumärken till slutkunder, studerande, internt och olika myndigheter - där vi företräder våra kunders verksamhet.Tjänstens innehåll i huvudsak:Vi söker nu en telefonintervjuare med god erfarenhet av telefonintervjuer och förankringsarbete samt administrativ förmåga till våra eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar i Växjö. Huvudsakligen handlar rollen om att förankra utbildningar som vi håller på att ansöka om att få starta. Samt administrera utbildningar (och eventuellt utifrån överenskommelse coacha och stötta studenterna genom deras utbildningar.) Uppdraget innebär kontakter med näringslivet och olika myndigheter. För att lyckas med detta arbetar du nära de näringslivet, utbildningsansvariga, utbildningskonsulter, samt övrig personal på ABLI AB och utbildningsanordnaren. I tjänsten ingår kvalitetsgranskning, planering, och administration. Även andra uppdrag kommer vara aktuella parallellt.Formell kompetens:För denna tjänst krävs en högskole-/universitets-/yrkeshögskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.Det är mediterande om du arbetat med telefonintervjuer eller förankringsarbete sedan tidigare.Personlig kompetens:För att klara av, och trivas i, rollen behöver du vara service- och kundorienterad och ha ett stort engagemang för utbildningsfrågor. Du måste också ha förmågan att arbeta kvalitetsmedvetet och strukturerat mot mål med tydlig deadline. Vidare är det viktigt att du har goda datakunskaper, god administrativ förmåga samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift. God telefonvana. Kunskaper i Officepaketet samt god förmåga att sätta sig in i olika administrativa system. Van att arbeta med sociala medier. Meriterande är om du arbetat inom yrkeshögskoleverksamhet tidigare eller med olika typer av förankringsarbete hos näringslivet.Övrig informationTillträdesdagEnligt överenskommelse.PlaceringsortVäxjö - ambulerande tjänstemanAnställningsformAnställningen är på heltid eller deltid med under en period inledningsvis. Eventuell möjlighet till förlängning kan finnas.Sista ansökningsdag4 september, men vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.2020-09-02Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Stefan Gustavsson, VD mail stefan.abli@gmail.com Är du den vi söker?Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma om vi får din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig direkt efter att vi fattat ett beslut.Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2020-09-01ErsättningEnligt överenskommelseSå ansöker duSkicka din ansökan via mail - stefan.abli@gmail.com FöretagABLI ABAdressABLI ABFramtidsvägen 10A351 96 VäxjöSista dag att ansöka är 2020-09-04Abli ABTorpa Trekanten35593 Växjö5341883