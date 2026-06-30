Jobbcoach till Jobbtorg Stockholm
Stockholms kommun / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-30
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats – där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Det här är Jobbtorg Stockholm
Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad som arbetar med arbetsmarknadsinsatser.Vi ger stöd till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden – genom samtal, coachning, samverkan och utbildningsvägar. Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare på 24 enheter över hela staden.
Vi som arbetar inom Jobbtorg Stockholm:
Arbetar mot mål och ändrar inriktning när förutsättningar förändras
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet
Delar med sig av kunskap och samverkar med kollegor
Som medarbetare innebär det att uppvisa ett högt självledarskap och som chef innebär det att uppvisa ett tillitsbaserat ledarskap.
Välkommen till Jobbtorg unga Järva – en del av Jobbtorg Stockholm
På enheten är vi 19 medarbetare: jobbcoacher, studie- och yrkesvägledare, administrativ stöd samt enhetschef. Kulturen hos oss präglas av engagemang, flexibilitet, stark laganda och ett genuint fokus på att tro på och stötta våra deltagare. Vi är ett glatt och drivande gäng som strävar efter resultat men framför allt efter att varje individ ska lyckas
Vårt uppdrag
Jobbtorg unga stöttar unga vuxna i ålder 19–29 år som står utanför arbete och studier. Vårt uppdrag är att stärka individens möjligheter till egen försörjning genom individuellt anpassat stöd, vägledning och coachning mot arbete eller studier. Tillsammans med deltagaren och i nära samverkan med arbetsgivare och andra aktörer skapar vi hållbara vägar till arbete och studier.
Här finns vi
I din tjänst utgår du från vår moderna lokal i Kista, nära kommunikationer, men du kommer också att arbeta på våra övriga kontor runt om i staden.
En dag hos oss
Ingen dag är den andra lik. Under dagen träffar du deltagare i individuella samtal där ni arbetar mot deras mål mot arbete eller studier. Du coachar, motiverar och stöttar i allt från jobbsökande och CV-skrivande till kontakter med arbetsgivare och utbildningsanordnare.
En stor del av arbetet sker i samverkan med andra aktörer, såsom socialtjänst, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Du dokumenterar ditt arbete, följer upp deltagarnas utveckling och anpassar stödet utifrån deras behov. Vissa dagar innebär även studiebesök, arbetsplatsbesök eller gruppaktiviteter.
Hos oss är samarbete, engagemang och ett lösningsfokuserat arbetssätt en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
En trygg anställning inom Stockholms stad
Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
Kollegialt lärande och goda utvecklingsmöjligheter
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• skriva in och kartlägga unga vuxna samt upprätta individuella planer
• motivera, följa upp och coacha utifrån MI-inspirerat förhållningssätt
• att aktivt söka upp arbetsgivare, matcha individen och stötta både individ och arbetsgivare
• planera och strukturera ditt arbete självständigt och samtidigt bidra till teamets gemensamma resultat
• dokumentera i verksamhetssystem och samarbeta med flera aktörer, både internt och externt
• delta i utvecklingsarbete och bidra till en flexibel och tillgänglig verksamhet.
Du kommer att arbeta med många processer parallellt. Kalendern är ditt viktigaste verktyg, du behöver kunna planera in både nya inskrivningar, uppföljningar och arbetsgivarbesök varje vecka.
Din kompetens och erfarenhet
Akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, samhällskunskap, sociologi eller motsvarande erfarenhet.
Goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.
Utbildning inom Motiverande Intervju (MI)
Erfarenhet av att jobba med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Goda kunskaper inom office-paketet, outlook och att arbeta och dokumentera inom digitala verksamhetssystem
Erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd verksamhet
För denna tjänst lägger vi särskild vikt vid följande kompetenser:
Mål- och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Flexibel
Professionell
Självgående
Medarbetare på Jobbtorg Stockholm förväntas uppvisa ett högt självledarskap:
Självledarskap innebär att proaktivt ta ansvar för sitt arbete och utvecklingen av sitt medarbetarskap. Att arbeta mot gemensamma mål, se till helheten och samarbeta med andra för att hitta lösningar och agera utifrån stockholmaren i fokus.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning samt andra kollektivavtalsbärande principer enligt kollektivavtalet Huvudöverenskommelse (HÖK). Du kan läsa mer om vilka villkor detta innebär på SKR:s hemsida, skr.se.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kista Galleria 30 (visa karta
)
164 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm Kontakt
Kerstin Winblad, SSR kerstin.winblad@stockholm.se 08-50840623 Jobbnummer
9985929