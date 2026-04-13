Jobbcoach till Jobbtorg Stockholm
2026-04-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Det här är Jobbtorg Stockholm
Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad som arbetar med arbetsmarknadsinsatser.Vi ger stöd till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden - genom samtal, coachning, samverkan och utbildningsvägar. Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare på 24 enheter över hela staden.
Välkommen till oss
I och med den nya socialtjänstlagen arbetar vi allt mer förebyggande, tillgängligt och individanpassat. Det innebär att vi erbjuder tidiga och flexibla insatser, med fokus på att stärka individens möjligheter till egen försörjning genom arbete eller studier.
Som jobbcoach har du en central roll i detta arbete, där du genom coachning, samverkan och ett aktivt arbetsgivarfokus bidrar till att skapa hållbara vägar till arbete. Arbetet sker i nära samarbete med andra aktörer, med individens behov och resurser i centrum.
Vi söker nu flera engagerade jobbcoacher till Jobbtorg Stockholm. Hos oss arbetar du med att stötta människor mot arbete eller studier och bidrar därmed till en mer inkluderande arbetsmarknad. Du blir en del av en professionell och utvecklingsinriktad verksamhet där samarbete, metodarbete och individens behov står i fokus.
Placering kan ske på något av våra jobbtorg i Kista, Skärholmen, Vällingby, Farsta eller Hammarby Sjöstad, där du arbetar tillsammans med kollegor samt i samverkan med aktörer över hela staden.
En dag hos oss
En arbetsdag kan börja med ett coachande samtal med en aspirant kring nästa steg mot arbete eller studier. Under dagen kan du även ha kontakt med arbetsgivare, arbeta med matchning eller samverka med kollegor och externa parter, alltid med fokus på att skapa möjligheter och nå resultat för individen.
Vi erbjuder
en trygg anställning inom Stockholms stad
friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
kollegialt lärande och goda utvecklingsmöjligheter
ett meningsfullt uppdrag för dig som verkligen vill göra skillnad på riktigt för målgruppen
ett utåtriktat arbete där du är ansvarig för att samverka med olika aktörer och arbetsgivare
engagerade kollegor med hög kompetens och stor vilja att stötta varandra och en kreativ arbetsmiljö
flextid
möjlighet till semesterväxling
Din roll
Som jobbcoach arbetar du med att stötta personer i åldrarna 30-67 år som står utanför arbetsmarknaden mot arbete eller studier. Du coachar, motiverar och vägleder aspiranter i deras planering mot självförsörjning, med fokus på delaktighet och individens egna mål.
Arbetet innebär att du aktivt etablerar och utvecklar kontakter med arbetsgivare samt matchar aspiranter till rätt arbete eller studier. Du arbetar både självständigt och i team, i nära samarbete med kollegor, arbetsgivare och andra externa aktörer.
Du dokumenterar löpande i verksamhetssystem och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Förändrings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av uppdraget.
Vi arbetar enligt metoderna Supported Employment (SE) och Motiverande samtal (MI), och du får introduktion i dessa vid behov.
Din kompetens och erfarenhet
akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, samhällskunskap, sociologi eller motsvarande erfarenhet,
goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt,
erfarenhet av att självständigt etablera och utveckla arbetsgivarkontakter i syfte att matcha kandidater till arbete eller studier.
Medarbetare på Jobbtorg Stockholm:
arbetar mot mål och ändrar inriktning när förutsättningar förändras,
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet,
delar med sig av kunskap och samverkar med kollegor.
Utöver detta är det meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden,
utbildning eller erfarenhet av Individual Placement and Support (IPS) eller Supported Employment (SE),
utbildning i Motiverande Samtal (MI),
erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd verksamhet,
språkkompetens inom Arabiska, Tigrinja, Somaliska.
För denna tjänst lägger vi särskild vikt vid följande kompetenser:
Mål- och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Självgående
Professionell
HelhetssynPubliceringsdatum2026-04-13Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
I denna rekrytering kan det komma att ingå tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 10014 (visa karta
)
121 26 STOCKHOLM-GLOBEN Arbetsplats
Stockholm-globen Kontakt
Enhetschef
Nalvia Rubio Mena nalvia.rubio.mena@stockholm.se 0850835576 Jobbnummer
9849447