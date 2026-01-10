Jobbcoach / Matchare - Work Education Sverige AB (Sollentuna) 60%
2026-01-10
Varför den här rollen?
Work Education Sverige AB är i en tidig tillväxtfas där rätt person kan växa snabbt i roll, ansvar och framtida ledarskap. Vi har på kort tid etablerat oss som en av Sveriges mest framgångsrika aktörer inom Rusta & Matcha 2 - och i Sollentuna är vi ensamma om 4/4 stjärnor i Arbetsförmedlingens senaste mätning (30 November 2025).
Vi arbetar även med Sollentuna kommun som uppdragsgivare där resultaten är minst lika goda, sannolikt ännu starkare.
Vi söker nästa stjärna - en person med hunger, driv och hjärta som vill vara med i början av något stort och forma vårt arbetssätt och vår kultur.
Varför Work Education?
Tidigt skede = stor påverkan. Du kan forma processer, kultur och kvalitet.
Utvecklingsmöjligheter. För rätt inställning finns tydlig väg mot utökat ansvar/ledarskap.
Resultat + hjärta. Engagerat team med höga ambitioner och verklig effekt för människor.
Om tjänsten
Som jobbcoach/matchningsspecialist arbetar du både individuellt och i grupp med deltagare i Rusta & Matcha. Ditt fokus är att snabbt och hållbart leda människor vidare till arbete, praktik eller studier.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Genomföra individuella samtal och leda gruppträffar/workshops
Matcha kandidater mot arbete, praktik eller studier
Sätta mål, följa upp och dokumentera enligt AF:s riktlinjer
Bygga och vårda arbetsgivarnätverk och samarbeten
Bidra till metod- och kvalitetsutveckling i teamet
Vem är du?
Självständig, lösningsfokuserad och resultatinriktad
Lyhörd och trygg i mötet med människor från olika bakgrunder
Trivs i en entreprenöriell miljö där saker händer snabbt
Kommunikativ, prestigelös och lagspelare
Språk: Flytande svenska och arabiska (krav)
Formell kompetens (uppfyll något av alternativen)
Alternativ 1
Högskoleutbildning, minst 180 hp
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet (heltid)
Alternativ 2
Minst 1 års eftergymnasial utbildning (t.ex. YH, militär, polis m.m.)
Minst 3 års heltidsarbete inom något av:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering / omställning / karriärvägledning
Studie- och yrkesvägledning
Arbetsmarknads-/integrationsarbete
Socialpsykologi eller närliggande område
Utländska utbildningar ska vara validerade via UHR och erfarenhet ska styrkas med tjänstgöringsintyg.
Placering & omfattning
Plats: Turebergs Allé 2, Sollentuna (på plats)
Omfattning: 60 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Work Education Sverige AB
Vi grundades med idén att skapa en mänskligare och mer resultatorienterad matchningstjänst.
Vi grundades med idén att skapa en mänskligare och mer resultatorienterad matchningstjänst.

Sedan starten har vi hjälpt många vidare till jobb, praktik och studier och nått högsta betyg i Sollentuna. Vi är ett värderingsstyrt bolag där kvalitet, relationer och förtroende är grunden. Här gör varje samtal skillnad.
Skicka CV + kort personligt brev till: bashar@workeducation.se
Vi besvarar frågor via e-post. Telefonsamtal undanbedes.
Redo att växa med oss - från tillväxt till etablerad toppaktör?
Det här kan vara din chans att växa i takt med ett bolag som redan gör skillnad - varje dag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: bashar@workeducation.se Omfattning
